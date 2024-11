Goncalo Feio nagle zaczął mówić o deportacji. I to tuż po wielkim triumfie Legii

Mogłoby się wydawać, że po czwartku nikt związany z Legią Warszawa nie może mieć złego nastroju. "Wojskowi" rozbili Dynamo Mińsk (4:0) i z kompletem dziewięciu punktów znajdują się w ścisłej czołówce tabeli Ligi Konferencji Europy. Trener stołecznego zespołu, Goncalo Feio, cieszył się z sukcesu, ale to nie przeszkodziło mu, by podczas konferencji prasowej udzielić kolejnej kontrowersyjnej wypowiedzi. Portugalczyk odniósł się do sytuacji z PKO BP Ekstraklasy.