Goncalo Feio ma już nowy klub, oficjalny komunikat. Co za wyzwanie

Paweł Czechowski

Goncalo Feio w pierwszej połowie marca rozstał się z Radomiakiem Radom po zaledwie kilku miesiącach pracy z "Zielonymi" - i nie musiał czekać przesadnie długo na kolejne zatrudnienie, bowiem jeszcze przed końcem miesiąca dołączył do nowego klubu. Przed Portugalczykiem jawi się tu naprawdę niemałe wyzwanie, bowiem drużyna, z którą się związał, jest obecnie w potężnych ligowych tarapatach.

Goncalo FeioPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

O Goncalo Feio można powiedzieć jedno - z nim w roli trenera z pewnością nudy nie ma, choć jego kolejni pracodawcy być może woleliby, żeby kadencje Portugalczyka przebiegały dużo spokojniej.

O 36-latku w ostatnim czasie znów zrobiło się głośno - po jednym z meczów Radomiaka Radom wziął on udział w awanturze, w trakcie której miał zostać uderzony w twarz przez lokalnego polityka (ten przedstawił potem własną wersję tego zdarzenia). Efekt był taki, że Feio ostatecznie zażądał rozwiązania swojej umowy z "Zielonymi", a rozbrat z ekstraklasową ekipą stał się faktem 10 marca.

Oczywiście niemal natychmiastowo zaczęły pojawiać się spekulacje dotyczące jego zawodowej przyszłości - i w pewnym momencie najbardziej na sile nabrały plotki o zainteresowaniu trenerem ze strony ekipy z jego ojczyzny - Tondela FC.

Waży się awans Polaków. Chichot losu. Wszystko przez przepis UEFA

Goncalo Feio oficjalnie trenerem Tondela FC. "Jestem niezwykle poruszony"

Ostatecznie "Złoto-Zieloni" 29 marca przerwali wszelkie domniemania i ogłosili, że Feio faktycznie przejął ster w drużynie, zastępując na stanowisku Cristiano Bacciego. Co więcej ma on już za sobą nawet pierwszy trening z piłkarzami TFC.

"Jestem bardzo wdzięczny za szansę, jaką daje mi Tondela. Po 1,5 dekady nieobecności możliwość robienia w mojej ojczyźnie tego, co kocham najbardziej, czyli trenowania, jest czymś, co niezwykle mnie porusza" - orzekł sam Feio, cytowany przez oficjalny serwis "Os Auriverdes".

Angielski gigant pod ścianą, kolejne zwolnienie. "Spadła głowa" słynnego trenera

Główny cel Tondeli to obronić się przed spadkiem

Należy jednak wskazać, że przed byłym szkoleniowcem Radomiaka naprawdę niełatwe zadanie - Tondela to bowiem przedostatnia drużyna w tabeli portugalskiej ekstraklasy tracąca do pierwszego bezpiecznego miejsca poza strefą spadkową cztery punkty. Marsz o utrzymanie pod wodzą nowego menedżera rozpocznie się 3 kwietnia od meczu z Vitorią Guimaraes.

Zobacz również:

Polska U-16
Reprezentacja

Niewiarygodny występ Polaków. Rywale nie wiedzieli, co się dzieje. Aż siedem goli

Rafał Sierhej
Rafał Sierhej
Mężczyzna z brodą i okularami, ubrany w czarną kurtkę, stoi z rozłożonymi rękami w geście wyrażającym zaskoczenie lub niezrozumienie.
Goncalo FeioGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Goncalo Feio
Goncalo FeioFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
Goncalo Feio
Goncalo FeioFOTO OLIMPIKNurPhotoNurPhoto via AFPAFP
"Czekamy na drugiego Lewandowskiego". Co za słowa Hajty o Pietuszewskim. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

