Tym medalistą był zespół Haiti, który w 2019 roku był rewelacją turnieju. Wygrał grupę, wyeliminował 3-2 Kanadą, a w półfinale przegrał dopiero po dogrywce z Meksykiem. Teraz Haitańczycy po katastrofie w eliminacjach mistrzostw świata 2022 roku w Katarze wypadli także bardzo słabo w Złotym Pucharze. Zwycięstwo w ostatnim meczu 2-1 z Martyniką już niczego nie zmieniło, bo po porażkach 0-1 z Kanadą i 1-4 z USA zespół haitański został wyeliminowany. Z grupy wyszli dwaj giganci - Kanada i Stany Zjednoczone, a w bezpośrednim ich starciu Amerykanie wygrali 1-0. Zwycięskiego gola strzelił Shaq Moore po zaledwie 20 sekundach gry.



Awans z drugiej grupy zdobyły także Meksyk i Salwador. W bezpośrednim meczu Meksykanie wygrali z Salwadorczykami 1-0 po bramce Luisa Alfonso Rodrigueza. Wobec remisu Gwatemali z Trynidadem i Tobago 1-1 oznaczało to awans obu tych ekip.





Złoty Puchar CONCACAF. Kto jeszcze awansuje?

Pozostała jeszcze rywalizacja w dwóch grupach, z czego w jednej historyczny awans może wywalczyć występujący gościnnie na Złotym Pucharze zespół Kataru. W nocy z wtorku na środę zmierzy się on z Hondurasem. Jeżeli wygra albo zremisuje, albo w drugim meczu Panama nie pokona Grenady, awans stanie się faktem.



W grupie C natomiast pewne promocji są już Kostaryka i Jamajka, pozostaje tylko kwestia, z którego miejsca wejdą one do play-off i z kim zagrają dalej. Wyeliminowane zostały Gwadelupa i Surinam.