Gol w 102. minucie meczu Polaka. Mourinho oszalał. Hamulce puściły doszczętnie

Liga turecka przyzwyczaiła nas już do niecodziennych scen na murawie. A Jose Mourinho... tym bardziej. Właśnie zaprezentował niecodzienny pokaz ekspresji po niedzielnym meczu w Trabzonie. Prowadzone przez Portugalczyka ekipa Fenerbahce wygrała 3:2, zwycięskiego gola zdobywając dopiero w 102. minucie spotkania. "The Special One" wpadł na murawę i "eksplodował" jak za starych dobrych czasów. Nagranie tego momentu szybko stało się w sieci viralem.