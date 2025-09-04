Michał Skóraś w lipcu 2023 roku opuszczał naszą polską Ekstraklasę jako absolutna gwiazda ligi. Wówczas skrzydłowym reprezentacji Polski interesowała się podobno nawet Borussia Dortmund. Ostatecznie 25-latek postawił jednak na "krok przejściowy", co wydawało się naprawdę dobrym ruchem. Wychowanek Lecha Poznań za kwotę sześciu milionów euro przeniósł się do Belgii.

Polak zasilił szeregi Club Brugge, a za ten ruch był chwalony. Niestety jednak jego losy w Belgii nie układają się najlepiej. W związku z tym nie dostał powołania od Jana Urbana na pierwsze zgrupowanie reprezentacji Polski w tym sezonie. Biało-Czerwoni zmierzą się z Holandią i Finlandią, a Skóraś będzie mógł wszystko obserwować jedynie w roli kibica, co po zanotowaniu występów w mistrzostwach świata i Europy musi być pewnym rozczarowaniem.

Skóraś zmienia barwy. Nowy klub dla Polaka

W związku z tym, że w tym sezonie Skóraś jeszcze w klubowych barwach zbyt wiele nie zagrał, skrzydłowy szuka zmiany klubu. Pojawiają się różne zespoły, ale z racji na zamknięte okna transferowe w wielu ligach, opcji nie jest zbyt wiele. Sprawa przyszłości 25-latka zdaje się jednak konkretyzować.

Według informacji Sachy Tavoleriego najbliżej sprowadzenia reprezentanta Polski jest ligowy rywal Club Brugge KAA Gent. 13. obecnie ekipa ligi belgijskiej ma zapłacić za skrzydłowego kwotę rzędu trzech milionów euro, do ustalenia pozostały ostatnie detale. Informacje potwierdził Tomasz Włodarczyk, który dodał, że w piątek Skóraś ma przejść oficjalne badania medyczne.

Skóraś w Brugge przez nieco ponad dwa sezony wystąpił łącznie w 90 spotkaniach. Sama ta liczba nie wygląda źle, ale liczba 3083 minut jasno wskazuje na to, że był tylko rezerwowym. Średnio na boisku przebywał bowiem przez niecałe 35 minut. Polak strzelił w tym czasie sześć goli i osiem razy asystował. Jego wartość rynkowa spadła o ponad połowę względem 2023 roku.

Nowy selekcjoner reprezentacji Polski Jan Urban oraz Robert Lewandowski - najlepszy strzelec FC Barcelona Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Michał Skóraś na wakacjach Instagram/michal.skoras, Grzegorz Wajda Reporter

Michał Skóraś AFP