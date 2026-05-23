Godziny do finału z Ewą Pajor. Media wydały werdykt. To przewidują Polce

FC Barcelona przystępuje do swojego 7. finału Ligi Mistrzyń na przestrzeni 8 sezonów. Ta statystyka brzmi wręcz niesamowicie. Z tych ostatnich sześciu wygrała trzy. W zeszłym roku Ewa Pajor i jej koleżanki poczuły właśnie smak porażki, lepsze okazały się piłkarski Arsenalu. Teraz po drugiej stronie stać będą Ada Hegerberg i spółka, a więc Olympique Lyon, triumfator z lat 2016-2020 i 2022. Jest to więc powtórka składu finału z 2019 i 2024 roku. W pierwszym przypadku górą była ekipa z Francji (4:1), a w drugim ta z Hiszpanii (2:0).

Sobotni mecz to jak zawsze odrębna historia. Jaki skład wystawi trener Pere Romeu? "Mundo Deportivo" i "Marca" nie są jednomyślne w trzech przypadkach, a więc w dość dużej liczbie jak na spotkanie o trofeum, gdzie zazwyczaj jedenastka najlepszych jest dość łatwo przewidywalna.

Wątpliwości dotyczą obsady lewego skrzydła, jednego miejsca na środku obrony i jednego w środku pola - kataloński dziennik wskazuje odpowiednio na Salmę Paralluelo, Irene Paredes i Aitanę Bonmati, a madrycki na Claudię Pinę. Aichę Camarę i Clarę Serrajordi. Zgodność panuje co do Caty Coll, Esmee Brugts, Ony Batlle, Alexii Putellas, Patricii Guijarro, Caroline Graham Hansen oraz Ewy Pajor.

Trudno być zaskoczonym co do obecności Polki w tym gronie. Była ona w wyjściowej jedenastce we wszystkich starciach tego sezonu LM oprócz tego z Leuven w listopadzie, gdy powoli wracała po kontuzji. Dostała wtedy ponad dwa kwadranse na boisku. Dziś można spodziewać się pełnego wymiaru czasowego, a przecież może to być 120 minut zamiast 90. Determinacji jej nie zabraknie, nie chce po raz szósty przegrać finału UEFA Women's Champions League.

Przewidywany skład Barcelony na finał Ligi Mistrzyń przeciwko Olympique'owi Lyon:

Cata Coll - Brugts, Paredes/Camara, Mapi León, Ona Batlle - Putellas, Guijarro, Aitana/Serrajordi - Paralluelo, Pajor, Graham.

