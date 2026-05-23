Godziny do finału z Ewą Pajor. Media wydały werdykt. To przewidują Polce

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Ewa Pajor grała w pięciu finałach UEFA Women's Champions League, wszystkie przegrała. Czy za szóstym razem się uda? Odpowiedź na to pytanie poznamy w sobotni wieczór. Rywalem Barcelony będzie Olympique Lyon. Jaki skład wystawi trener mistrzyń Hiszpanii? Media spierają się co do trzech pozycji. Co z polską napastniczką?

Ewa Pajor w koszulce FC Barcelona z logo klubu i sponsora, na tle ciemnych ścian z liniami świetlnymi.
Ewa PajorAlex Caparros - UEFAGetty Images

FC Barcelona przystępuje do swojego 7. finału Ligi Mistrzyń na przestrzeni 8 sezonów. Ta statystyka brzmi wręcz niesamowicie. Z tych ostatnich sześciu wygrała trzy. W zeszłym roku Ewa Pajor i jej koleżanki poczuły właśnie smak porażki, lepsze okazały się piłkarski Arsenalu. Teraz po drugiej stronie stać będą Ada Hegerberg i spółka, a więc Olympique Lyon, triumfator z lat 2016-2020 i 2022. Jest to więc powtórka składu finału z 2019 i 2024 roku. W pierwszym przypadku górą była ekipa z Francji (4:1), a w drugim ta z Hiszpanii (2:0).

Sobotni mecz to jak zawsze odrębna historia. Jaki skład wystawi trener Pere Romeu? "Mundo Deportivo" i "Marca" nie są jednomyślne w trzech przypadkach, a więc w dość dużej liczbie jak na spotkanie o trofeum, gdzie zazwyczaj jedenastka najlepszych jest dość łatwo przewidywalna.

"Straszny obraz". Ujawnił, co działo się z Pajor. Nie chce znów tego przeżyć

Wątpliwości dotyczą obsady lewego skrzydła, jednego miejsca na środku obrony i jednego w środku pola - kataloński dziennik wskazuje odpowiednio na Salmę Paralluelo, Irene Paredes i Aitanę Bonmati, a madrycki na Claudię Pinę. Aichę Camarę i Clarę Serrajordi. Zgodność panuje co do Caty Coll, Esmee Brugts, Ony Batlle, Alexii Putellas, Patricii Guijarro, Caroline Graham Hansen oraz Ewy Pajor.

Trudno być zaskoczonym co do obecności Polki w tym gronie. Była ona w wyjściowej jedenastce we wszystkich starciach tego sezonu LM oprócz tego z Leuven w listopadzie, gdy powoli wracała po kontuzji. Dostała wtedy ponad dwa kwadranse na boisku. Dziś można spodziewać się pełnego wymiaru czasowego, a przecież może to być 120 minut zamiast 90. Determinacji jej nie zabraknie, nie chce po raz szósty przegrać finału UEFA Women's Champions League.

Przewidywany skład Barcelony na finał Ligi Mistrzyń przeciwko Olympique'owi Lyon:

Cata Coll - Brugts, Paredes/Camara, Mapi León, Ona Batlle - Putellas, Guijarro, Aitana/Serrajordi - Paralluelo, Pajor, Graham.

Zobacz również:

Ewa Pajor po raz kolejny zawalczy o zwycięstwo o Ligę Mistrzyń
Piłka nożna

"Straszny obraz". Ujawnił, co działo się z Pajor. Nie chce znów tego przeżyć

Natalia Kapustka
Natalia Kapustka
Aitana Bonmatí
Aitana BonmatíMATTHIEU MIRVILLEAFP
Piłkarka w stroju FC Barcelona z rozłożonymi ramionami świętuje zdobycie bramki na tle bramki piłkarskiej i siatki.
Alexia PutellasUrbanandsportAFP
Kobieta o związanych włosach w sportowej koszulce patrzy na wprost. Jej twarz wyraża powagę, a tło jest rozmyte i ciemne.
Ewa PajorZUMA Press Wire/ShutterstockEast News


Rakieta latała po trybunach! Skandaliczne zachowanie tenisistyPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja