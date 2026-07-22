Godziny do debiutu Lewandowskiego. Nagle oficjalny komunikat. "Dziękuję"

- To, co motywuje mnie najbardziej - i myślę, że to coś, co łączy wszystkich zawodników - to wygrywanie i ciągły rozwój. Projekt, który przedstawił mi nowy klub, a także wysiłek, jaki wszyscy włożyli, aby mnie tu sprowadzić, znaczą dla mnie bardzo wiele - oznajmił Casemiro tuż po złożeniu podpisu na kontrakcie z Interem Miami.

Brazylijczyk parafował umowę ważną do końca 2027 roku. Zawarto w niej klauzulę umożliwiającą prolongatę współpracy o kolejne 18 miesięcy. 34-letni zawodnik nie kosztował ani centa. Przed trzema tygodniami wygasł jego kontrakt z Manchesterem United.

Casemiro nowym nabytkiem Interu Miami. Błyskawiczny debiut na Florydzie? Lewandowski już czeka

Casemiro spędził na Old Trafford trzy sezony. Rozegrał 160 spotkań, strzelił 26 goli i zanotował 14 asyst. Przyczynił się do zdobycia Pucharu Ligi Angielskiej i Pucharu Anglii.

Brał udział w zakończonych w niedzielę finałach MŚ. Wystąpił we wszystkich pięciu potyczkach od pierwszej minuty. "Canarinhos" zakończyli udział w turnieju na 1/8 finału, ulegając 1:2 Norwegii.

Rundę wcześniej ekipa z Kraju Kawy pokonała w takim samym stosunku Japonię. Casemiro został wybrany MVP tego meczu. Zdobył bramkę na 1:1 i królował niepodzielnie w środku pola.

W drużynie narodowej zaliczył do tej pory 91 gier (10 goli). Szczególną pozycję w jego CV stanowią jednak przede wszystkim triumfy w Lidze Mistrzów. Z Realem Madryt kończył zwycięsko prestiżowe rozgrywki aż pięciokrotnie.

- Jestem bardzo wdzięczny i nie mogę się doczekać, żeby zacząć grać - powiedział Casemiro po przylocie na Florydę. - Chcę odwdzięczyć się za to zaufanie, nie tylko podczas 90 minut każdego meczu, ale także na każdym treningu. Mogę tylko powiedzieć: dziękuję. Dam z siebie wszystko, żeby odwdzięczyć się za miłość i zaufanie, jakimi obdarzył mnie klub.

Niewykluczone, że debiut w nowych barwach brazylijski pomocnik zaliczy już w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu. O 1:30 rozpocznie się starcie Interu Miami z Chicago Fire. Czekamy na premierowy występ Roberta Lewandowskiego w zespole gości. Relację live z tego spotkania znajdziesz TUTAJ.

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Casemiro TOM WELLER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Casemiro Abdulhamid Hosbas AFP

Casemiro HAKAN AKGUN AFP





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