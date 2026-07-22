Godziny do debiutu Lewandowskiego. Nagle oficjalny komunikat. "Dziękuję"

Łukasz Żurek

Łukasz Żurek

Robert Lewandowski nie jest tego lata jedynym gwiazdorem, który przeniósł się do klubu MLS. Wcześniej to samo uczynił Antoine Griezmann (Orlando City), a teraz na podobny krok zdecydował się Casemiro. Brazylijczyk podpisał półtoraroczny kontrakt z Interem Miami. Ekipa z Florydy dzisiaj w nocy podejmie Chicago Fire, w barwach którego zadebiutuje kapitan reprezentacji Polski.

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Robert Lewandowski czeka na debiut w Chicago Fire. Tymczasem najbliższy rywal ekipy Polaka ogłasza angaż Casemiro AFP

- To, co motywuje mnie najbardziej - i myślę, że to coś, co łączy wszystkich zawodników - to wygrywanie i ciągły rozwój. Projekt, który przedstawił mi nowy klub, a także wysiłek, jaki wszyscy włożyli, aby mnie tu sprowadzić, znaczą dla mnie bardzo wiele - oznajmił Casemiro tuż po złożeniu podpisu na kontrakcie z Interem Miami.

Brazylijczyk parafował umowę ważną do końca 2027 roku. Zawarto w niej klauzulę umożliwiającą prolongatę współpracy o kolejne 18 miesięcy. 34-letni zawodnik nie kosztował ani centa. Przed trzema tygodniami wygasł jego kontrakt z Manchesterem United.

Casemiro nowym nabytkiem Interu Miami. Błyskawiczny debiut na Florydzie? Lewandowski już czeka

Casemiro spędził na Old Trafford trzy sezony. Rozegrał 160 spotkań, strzelił 26 goli i zanotował 14 asyst. Przyczynił się do zdobycia Pucharu Ligi Angielskiej i Pucharu Anglii.

Brał udział w zakończonych w niedzielę finałach MŚ. Wystąpił we wszystkich pięciu potyczkach od pierwszej minuty. "Canarinhos" zakończyli udział w turnieju na 1/8 finału, ulegając 1:2 Norwegii.

Rundę wcześniej ekipa z Kraju Kawy pokonała w takim samym stosunku Japonię. Casemiro został wybrany MVP tego meczu. Zdobył bramkę na 1:1 i królował niepodzielnie w środku pola.

W drużynie narodowej zaliczył do tej pory 91 gier (10 goli). Szczególną pozycję w jego CV stanowią jednak przede wszystkim triumfy w Lidze Mistrzów. Z Realem Madryt kończył zwycięsko prestiżowe rozgrywki aż pięciokrotnie.

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- Jestem bardzo wdzięczny i nie mogę się doczekać, żeby zacząć grać - powiedział Casemiro po przylocie na Florydę. - Chcę odwdzięczyć się za to zaufanie, nie tylko podczas 90 minut każdego meczu, ale także na każdym treningu. Mogę tylko powiedzieć: dziękuję. Dam z siebie wszystko, żeby odwdzięczyć się za miłość i zaufanie, jakimi obdarzył mnie klub.

Niewykluczone, że debiut w nowych barwach brazylijski pomocnik zaliczy już w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu. O 1:30 rozpocznie się starcie Interu Miami z Chicago Fire. Czekamy na premierowy występ Roberta Lewandowskiego w zespole gości. Relację live z tego spotkania znajdziesz TUTAJ.

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CasemiroTOM WELLER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFPAFP
Piłkarz reprezentacji Brazylii w żółtej koszulce z numerem 5 oddaje strzał lewą nogą podczas meczu na tle flagi narodowej.
CasemiroAbdulhamid HosbasAFP
Piłkarz w żółtej koszulce z numerem 5 unosi kciuk do góry, wokół niego inni zawodnicy reprezentacji Brazylii na tle stadionu pełnego kibiców.
CasemiroHAKAN AKGUNAFP


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