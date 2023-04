Gmoch komentuje aferę na greckim lotnisku. Wspomniał o tragedii, w której zginęli kibice

Paweł Raczkowski wraz ze swoimi asystentami miał 9 kwietnia poprowadzić mecz ligi greckiej pomiędzy AEK Ateny a Arisem Saloniki . Spotkanie to było istotne w kontekście mistrzostwa kraju. Ostatecznie w wyniku skandalu owianego dużą tajemnicą i różnymi domysłami, Polak został odsunięty od pracy przy tym meczu i przydzielono do niego lokalnego arbitra.

Afera na greckim lotnisku - o co chodziło?

Pierwsza informacja, jaka przedostała się do mediów, była taka, że polscy arbitrzy wypili dużą ilość alkoholu w samolocie i zachowywali się agresywnie w stosunku do innych pasażerów . Awantura miała być kontynuowana na lotnisku.

— Przyznam, że sam jestem zdumiony . Dzwonią do mnie znajomi dziennikarze z Polski i pytają. Dzwonią z Grecji, a ja nie wiem, co mam im powiedzieć — mówi Jacek Gmoch .

Tłumacząc, że ludzie z południa Europy zawsze mieli inne podejście do piłki nożnej niż Polacy, Jacek Gmoch wspomniał o wielkiej tragedii, która 29 maja 1985 przyczyniła się do śmierci 39 włoskich kibiców. Doszło do tego w wyniku zamieszek wywołanych atakiem kibiców Liverpoolu na fanów Juventusu, czyli dwóch drużyn, które miały wziąć udział w finale Pucharu Europy na stadionie Heysel w Brukseli. Jacek Gmoch wspomina, że gdyby prowadzony przez niego zespół zwyciężył w półfinale tamtych rozgrywek, do tragedii nigdy by nie doszło.