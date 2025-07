Głośny spór o Messiego, Saudyjczycy bezradni? Sprawa na ostrzu noża

W Interze Miami panuje pewność co do tego, że Lionel Messi przedłuży kontrakt i poprowadzi klub na stadionie Freedom Park w 2026 roku. Argentyńska legenda jest co prawda na celowniku Al-Hilal. Saudyjczycy zabiegają o pozyskanie 38-latka, ale Inter ma przekonanie, że w niedługim czasie będzie mógł ogłosić przedłużenie umowy z Messim