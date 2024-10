Głośno o byłym piłkarzu Lecha. Policja w akcji, bulwersujące kulisy

Nicki Bille Nielsen to wręcz podręcznikowy przykład jak koncertowo zmarnować świetnie zapowiadającą się karierę. Duńczyk, mający w swoim sportowym CV Villarreal czy Elche, obecnie znajduje się bez klubu i wątpliwy jest jego powrót na boisko, zwłaszcza po tym co wyrabia po powrocie w rodzinne strony. Polacy futbolistę pamiętają za sprawą przygody w Poznaniu. Zaliczył on łącznie trzydzieści dwa występy w Ekstraklasie. We wspomnianym okresie czterokrotnie pokonywał bramkarza przeciwników i raz asystował. Ponadto wraz z kolegami wzniósł w górę superpuchar kraju.

