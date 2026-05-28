Głośne pożegnanie w Barcelonie. Polały się łzy. Ewa Pajor na Camp Nou

Po czternastu latach Alexia Putellas odchodzi z Barcelony. Jej przyszłość od dawna pozostawała niepewna, po sobotnim finale Ligi Mistrzyń zawodniczka mówiła o niej enigmatycznie. Narastało napięcie u kibiców. We wtorek media ujawniły, że nadchodzi ogłoszenie decyzji o nieprzedłużeniu kontraktu. Kilka godzin później klub wydał oficjalny komunikat.

W środę na Spotify Camp Nou odbyła się uroczystość pożegnania dwukrotnej zwyciężczyni Złotej Piłki (2021, 2022). Pojawili się prezes Rafa Yuste, prezes-elekt Joan Laporta, inni działacze, pierwszy trener pomocniczki w Barcelonie Xavi Llorens, a także legendy takie jak Carles Puyol.

- Trudno to wyjaśnić. Wczoraj był bardzo wzruszający dzień, a właściwie powiedziałabym, że cały sezon, kiedy zastanawiałam się, czy to będzie mój ostatni. Wczoraj czułam ogromną pustkę, a dziś jestem pełna miłości. Nie ma takiego momentu, w którym czujesz, że nadszedł czas, by odejść. Jest wiele odcieni szarości, to najważniejsza decyzja w moim życiu. Czułam, że wszystko, co by się działo dalej, mogłoby zniekształcić tę drogę. Kiedy podniosłam czwartą Ligę Mistrzów, zrozumiałam, że to idealny moment, by się pożegnać - powiedziała 32-latka.

Przygotowano specjalny filmik z podziękowaniami, w którym wypowiedzieli się Christo Stoiczkow, Sergio Busquets, Andres Iniesta, Pedri, Raphinha czy obecny szkoleniowiec żeńskiego zespołu Pere Romeu.

Na obiekcie nie zabrakło innych piłkarek, łącznie ponad dwudziestu. Pojawiła się rzecz jasna Ewa Pajor. Na "dzień dobry" przed uroczystością przywitała się ze wspomnianym Puyolem, po czym zajęła miejsce na trybunie. W kadrze kamery pojawiła się ponownie na koniec, gdy wraz z koleżankami uniosły Hiszpankę i czterokrotnie triumfalnie podrzuciły ją w górę.

Wystawiono wszystkie trofea przez nią zdobyte - było ich aż 30. To wiele świadczy o dziedzictwie, jaki zostawia po sobie. Może dołożyć jeszcze jeden wielki element - trzecią Złotą Piłkę. Według wielu powalczy o nią właśnie z Pajor, ale podczas głosowania i gali będzie już zawodniczką innego klubu. Nie wiadomo, dokąd trafi. Media donoszą o zainteresowaniu ze strony angielskiej, amerykańskiej, meksykańskiej. Najbliżej zakontraktowania ma być rzekomo London City Lionesses napędzane przez amerykańską biznesmenkę Michele Kang. Trafi tam najpewniej inna piłkarka Barcelony, która nie prolongowała umowy - Mapi Leon.

Pożegnanie Alexii Putellas

