Głośna decyzja Leo Messiego. Jest komunikat z Hiszpanii. "Sfinalizował"

Duże wydarzenie w życiu zawodowym Lionela Messiego. W czwartek poinformowano, że sformalizował kupno klubu UE Cornella (100% udziałów). To jeden z mających największe tradycje w szkoleniu młodzieży, został założony w 1951 roku.

"Ten ruch wzmacnia jego bliskie więzi z Barceloną i jego zaangażowanie w rozwój sportu i lokalnych talentów w Katalonii. Więź została zakorzeniona w latach spędzonych w FC Barcelona i utrzymywana do dziś" - napisano w oświadczeniu.

Zespół obecnie znajduje się na 5. z 10 hiszpańskich szczebli rozgrywkowych, a więc na ostatnim uznawanym za profesjonalny. W kampanii 2024/25 grał jeszcze w czwartym, ale zajął 14. miejsce na 18 w tabeli i spadł. Są jednak szanse na szybki powrót - teraz jest 3. w stawce z pięcioma punktami straty do Manresy i już zapewnioną obecnością w play-offach o awans.

Przez całą swoją historię klub wyróżniał się silną akademią młodzieżową i zdolnością do rywalizacji na najwyższych poziomach hiszpańskiej półprofesjonalnej piłki nożnej, stając się punktem odniesienia w rozwoju młodych talentów

Lionel Messi kupił klub. Wcześniej zrobili to Pique, Alba i Thiago

Akademia faktycznie jest ważną częścią funkcjonowania Cornelli. To z niej wywodzą się Jordi Alba, David Raya, Gerard Martin, Keita Balde, Javi Puado czy Aitor Ruibal.

"Przybycie Leo Messiego oznacza początek nowego rozdziału w historii klubu, którego celem jest stymulowanie rozwoju sportowego i instytucjonalnego, wzmacnianie jego fundamentów i dalsze inwestowanie w talenty. Projekt opiera się na długoterminowej wizji i planie strategicznym, który łączy ambicję, zrównoważony rozwój i silne powiązanie z lokalnymi korzeniami" - kończy się oświadczenie.

"Mundo Deportivo" przypomina, że z grona byłych zawodników "Blaugrany" Gerard Pique w kupił FC Andorrę, a Jordi Alba i Thiago Alcantara L'Hospitalet.

