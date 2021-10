W południowej dzielnicy Katowic, na Załęskiej Hałdzie, ma powstać stadion z trybunami na 14.896 osób, hala mieszcząca 2.792 kibiców a także dwa boiska treningowe trawiaste, parkingi i mała infrastruktura. Miasto pokryje koszty z własnych oszczędności oraz z emisji obligacji, które mogą być warte około 150 milionów złotych. - Stary stadion przestał spełniać normy. W pewnym momencie trzeba było więc podjąć decyzję: remontujemy stary czy budujemy nowy. Podjąłem decyzję, że budujemy nowy: nie tylko stadion, ale również i halę - mówił na terenie rozpoczynającej się budowy prezydent Krupa. - To będzie nowy dom GKS-u Katowice, ale obiekt będzie służył wszystkim mieszkańcom. Mam nadzieję, że ten stadion będzie też wabikiem dla dzieci, które będą chciały tu trenować i grać.

GKS Katowice: dwa etapy budowy

Realizacja projektu została podzielona na dwa etapy. Pierwszy - budowa stadionu z halą, dwóch boisk treningowych i zaplecza parkingowa. Drugi - dobudowa boisk treningowych, w tym jednego krytego pod balonem. Cena pierwszego etapu to około 205 mln zł. - Ceny wzrastają i mamy to na uwadze. Na razie mówimy o cenach wynikających z przetargu, bo tym się musimy kierować, tak jak i wykonawca. Podczas takich inwestycji zawsze wychodzą jakieś dodatkowe sprawy, mam jednak nadzieję, że dużo więcej za ten obiekt nie zapłacimy - mówi prezydent Krupa.



GKS Katowice: 500 drzew wyciętych, 500 drzew posadzonych

W miejscu gdzie wbijał pierwszą łopatę ma być środek boiska. Na razie w tym miejscu są pola, wokół rośnie las. Wiadomo, że musi zostać wyciętych 500 drzew. Ekolodzy protestują. - Trzeba się zapytać co robili ekolodzy kiedy wysypywano tu odpady pogórnicze czy pohutnicze, stoimy przecież na hałdzie. Gdzie oni wtedy byli? Chcemy zrewitalizować to miejsce i przywrócić go do życia. Mogę zapewnić, że na miejsce 500 wyciętych drzew na terenie miasta zostanie posadzonych 500 nowych - zapewnia Marcin Krupa.

Kibice GKS Katowice się cieszą. "To będzie nowy dom"

Otwarcie kopert w przetargu na budowę nowego Stadionu Miejskiego nastąpiło 16 kwietnia. Z pięciu ofert tylko jedna - NDI SA Lider Konsorcjum - mieściła się w finansowych ramach katowickiego zamówienia. Koszt prac firma wyceniła na 166.904.502,87 zł, czyli 205.292.538,54 brutto. Jeden z konkurentów złożył protest, który został jednak oddalony.

Od dawna wiadomo, że sportowy kompleks powstanie w pobliżu autostrady A4 przy ulicach Bocheńskiego, Upadowej oraz Dobrego Urobku. Miasto ma pokryć koszty z własnego budżetu oraz - w razie potrzeby - z wyemitowanych obligacji

- Cieszymy się. Nowy stadion to gwarant rozwoju. Bukowa to oczywiście nasz dom, ale wiadomo, że ten obiekt jest przestarzały. Z nowego będziemy mogli być dumni - mówił jeden z kibiców GKS-u Katowice, którzy przyszli zobaczyć wydarzenie.



Zdjęcie W tym miejscu, obok autostrady Wrocław - Kraków, powstanie stadion GKS-u Katowice / Paweł Czado / INTERIA.PL