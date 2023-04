Z biegiem lat podejście zawodnika ulegało jednak zmianie i chociaż wciąż marzy on o występie w kadrze narodowej, to nie jest to jego cel nadrzędny. - Nie dlatego, że nie chcę w reprezentacji zagrać - bo bardzo chcę - ale nie chcę nakładać na siebie dodatkowej presji - wyznał w rozmowie z WP SportoweFakty.

Kamil Grabara ostro o Rafale Gikiewiczu. Przypomniano jego wypowiedź

Na tym nie koniec, bo Grabara wysnuł wniosek, że Gikiewicz jest zapraszany do programów po to, by "udzielać wywiadów dla beki lub dla kontrowersyjnych wypowiedzi". Odniósł się także do słow gracza Augsburga, który w przeszłości krytykował Dawida Kownackiego. - Gdyby on o mnie takie rzeczy mówił, dostałby w tubę - mówił Grabara.