Gikiewicz mógł przenieść się do giganta. "Mam zachowanego screenshota"

Rafał Gikiewicz w Polsce uchodzi za postać przynajmniej kontrowersyjną. Bramkarz po prostu od zawsze mówił to, co mu ślina na język przyniesie i w każdej swojej wypowiedzi jest absolutnie szczery. Wielu ludziom to się nie podoba, ale z pewnością był taki moment w karierze Gikiewicza, gdy mógł on naprawdę bez większych przeszkód ubiegać się o powołanie do reprezentacji Polski.