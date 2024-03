Afryka "wydała na świat" wiele gwiazd futbolu. Nie trzeba nawet cofać się zbyt daleko, żeby wskazać jaskrawe przykłady. W końcu Victor Osimhen , Mohamed Kudus, czy Achraf Hakimi to wciąż stosunkowo młodzi gracze, których wartość rynkowa osiąga już niezwykle wysoki pułap. Niestety w ostatnich latach w Afryce mamy do czynienia z niebezpiecznym i szkodliwym procederem, który coraz częściej wychodzi na jaw. Mowa o zakłamywaniu wieku zawodników, a nawet fałszowaniu ich tożsamości.

Fałszowanie danych zawodników coraz częstszym procederem w Afryce

Urząd Stanu Cywilnego w Hamburgu twierdzi, że zawodnik urodził się w roku 2004, na co powołuje się także Borussia Dortmund. Nie wiadomo jednak, na podstawie jakich dokumentów orzekli to urzędnicy. Sprawa do dziś budzi wątpliwości i niesmak. Niestety podobne sytuacje mnożą się, w szczególności w przypadku graczy pochodzących z Kamerunu.

W ubiegłym roku powołanie do reprezentacji Kamerunu otrzymał 17-letni Wilfried Nathan Douala. Stał się tym samym najmłodszym zawodnikiem powołanym do kadry. Po kilku miesiącach na jaw wyszły szokujące informacje dotyczące gracza Victorii United, a także kilkudziesięciu innych piłkarzy z Kamerunu.

Olbrzymi skandal w Kamerunie. 62 zawodników zawieszonych, trwa sprawdzanie ich metryk

Jako pierwsi sprawę nagłośnili żurnaliści z "La Monde". Udało im się dokopać do informacji, że Douala to w rzeczywistości 23-letni Alexandre Bradelli. A do tego jest sześć lat starszy, aniżeli podawana przez niego data narodzin. Zgodnie z relacją kolegów był jedną z barwniejszych postaci w szatni, często podnosząc morale graczy, nie stroniąc przy tym od tańców i śpiewu. Wszystko wskazuje na to, że niedługo w reprezentacji może zapaść "grobowa cisza".