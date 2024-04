W trakcie 30. serii gier doszło do skandalu na niespotykaną do tej pory skalę w Turcji. Jego konsekwencje mogą mieć ogromny wpływ nie tylko na ostateczny kształt tabeli i losy mistrzostwa, lecz również przyszłość i dalsze funkcjonowanie tamtejszej ligi.

Gigantyczny skandal w Turcji. Kibice Trabzonsporu zaatakowali zawodników

17 marca Trabsonspor podejmował Fenerbahce. Spotkanie świetnie ułożyło się dla przyjezdnych, którzy przed przerwą wyszli na dwubramkowe prowadzenie. Dubletem popisał się były zawodnik Manchesteru United - Fred. Waleczni gospodarze po zmianie stron doprowadzili jednak do wyrównania. Najpierw bramkę kontaktową zdobył Enis Bardhi, a na 2:2 strzelił Trezeguet. Prawdziwie dramatyczny przebieg miała jednak sama końcówka meczu.

Wkrótce po końcowym gwizdku arbitra na murawę mimo starań stewardów wdarło się kilku fanów, a po chwili murawa zaroiła się od biegnących z wyraźnie złymi zamiarami w kierunku piłkarzy napastników. Część zawodników zdążyła zbiec i ukryć się w tunelu prowadzącym do szatni. Kilku z nich, na czele z Batshuayiem postanowiło stawić opór i zareagować agresją na agresję.

Media społecznościowe obiegły nagrania ze starcia reprezentanta Belgii z jednym z kiboli. Napastnik bez wahania kopnął nacierającego napastnika, co wzburzyło internautów. W bijatyce udział brali także Fred i Jayden Oosterwolde, co zostało zarejestrowane przez kamery. Całej trójce mogą grozić za to poważne konsekwencje.