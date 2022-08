Gigantyczne zainteresowanie piłką nożną kobiet. Bilety wyprzedane na pniu

31 lipca Angielki pokonały Niemki 2:1 i pierwszy raz wywalczyły mistrzostwo Europy. Finał na Wembley oglądało ponad 87 tysięcy kibiców. 7 października zdobywczynie tytułu zmierzą się z mistrzyniami świata - Amerykankami.

Na oficjalnym koncie piłkarskiej reprezentacji Anglii na Twitterze napisano, że wszystkie bilety na ten mecz zostały wyprzedane w ciągu jednego dnia.

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych lideruje w kobiecym rankingu FIFA. Amerykanki są mistrzyniami świata. W 2019 roku triumfowały w mundialu we Francji, pokonując w finale Holandię 2:0.

Angielki po ośmiu meczach eliminacji mistrzostw świata mają komplet 24 punktów i prowadzą w grupie. We wrześniu mistrzynie Europy zagrają z Austrią i Luksemburgiem. Przyszłoroczny mundial odbędzie się w Australii i Nowej Zelandii.

Anglia świętuje sukces piłkarek

Angielskie media i społeczeństwo bardzo doceniły sukces piłkarek. Transmisje meczów Euro 2022 oglądało miliony ludzi. Piłkarki reprezentacji Anglii napisały list do kandydatów ubiegających się o stanowisko szefa brytyjskiego rządu po zapowiedzi ustąpienia Borisa Johnsona. Partia Konserwatywna ogłosi jego następcę 5 września.

"W niedzielę wieczorem wydarzyła się historia. Spełniły się marzenia 23 kobiet. Anglia została mistrzem Europy pierwszy raz w historii. Jako zespół rozmawiałyśmy o naszym dziedzictwie. Naszym celem jest zainspirowanie społeczeństwa. Wielu ludzi uważa, że udało nam się to już osiągnąć, ale to dopiero początek. Patrzymy w przyszłość. Chcemy dokonać prawdziwej zmiany w tym kraju i prosimy was, abyście pomogli nam dokonać tej zmiany" - napisano w oświadczeniu zawodniczek.

"Zrobiłyśmy wielki krok, ale kolejne pokolenie dziewczyn zasługuje na więcej... Prosimy Was, aby zainwestować w kobiecy futbol w szkołach, aby każda dziewczynka miała wybór" - zaznaczyły reprezentantki Anglii.

Piłkarki zaapelowały o to, żeby ułatwić dziewczynom trenowanie piłki nożnej i rozwijać kobiecy futbo