Niestety już po krótkim czasie na jaw zaczęły wychodzić różne skandale z udziałem legendarnego napastnika . Został on pozwany przez swoje córki za "niedopełnianie obowiązków związanych z utrzymaniem rodziny", a działacze kameruńskiego związku optowali za zwolnieniem go już w grudniu ubiegłego roku.

Aż 70 dowodów przeciwko Samuelowi Eto'o. Kameruńczyk oskarżony m.in. o korupcję

Kolejną porcję skandalicznych informacji na temat byłej gwiazdy Barcy przedstawili żurnaliści z "The Athletic". FIFA otrzymała dokumenty które świadczą, że Eto'o brał udział w ustawianiu meczów, a do tego podżegał do przemocy. Dotyczy to przede wszystkim wydarzeń z drugiej ligi kameruńskiej. Szczegóły zdecydowanie szokują.