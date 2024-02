Gigantyczne pieniądze dla Legii. A to nie koniec. Wyciekła klauzula

Legia Warszawa nieoczekiwanie 9 lutego 2024 roku rozstała się oficjalnie z Ernestem Mucim. Albańczyk w ostatniej chwili zmienił barwy klubowe i przeniósł się do Besiktasu, którym dowodzi obecnie Fernando Santos. Turecki klub za swoją nową gwiazdę zapłacił około 10 milionów euro, co jest rekordem Legii Warszawa. Zespół ze stolicy zapewnił sobie procent od kolejnej sprzedaży. Według "WP SportoweFakty" jest to 10 procent od przyszłego spieniężenia Muciego przez Turków.