Gigantyczne emocje w meczu Polaków. Niestety i tak nie pojadą na MŚ

Niestety, reprezentacja Polski w futsalu nie przełamała czarnej serii i nie pojedzie na mistrzostwa świat. Biało-Czerwoni stawili silny opór Chorwatom i mimo że przegrywali już 0:2, to zagwarantowali nam niesamowicie emocjonującą końcówkę. To było za mało, ostatecznie w decydującym spotkaniu o losach barażowego dwumeczu padł remis i to rywale pojadą na mundial do Uzbekistanu.