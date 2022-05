Gigantyczna kasa! Messi wygrał! "Lewy" się nie zmieścił

Michał Białoński

O ile sportowo przeprowadzka do PSG Lionelowi Messiemu nie bardzo się opłacała, o tyle finansowo zbił na niej kokosy. Potwierdza to najnowszy ranking najlepiej zarabiających sportowców świata według "Forbesa". Argentyńczyk wygrał go po raz drugi w historii. W czołowej dziesiątce nie zmieścił się Robert Lewndowski, choć jest najlepszym opłacanym piłkarzem Bayernu i całej Bundesligi.

Zdjęcie Lionel Messi (obejmuje się z Marquinhosem) deklasuje konkurencję w zarobkach. Neymar (z lewej) jest czwarty w tej klasyfikacji / AFP