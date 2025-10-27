Gigantyczna afera pod szyldem UEFA. To jest wstrząs. Na liście nazwiska Polaków

Liczby są porażające. Z dotychczas pozyskanych informacji wynika, że zakłady bukmacherskie obstawiało 371 z 571 sędziów pobierających pensje w tureckich ligach zawodowych. Aż 152 z nich dorabiało w ten sposób regularnie.

- Zaczęliśmy od uporządkowania własnego podwórka. Wśród osób, u których stwierdzono konta bukmacherskie, było m.in. siedmiu sędziów najwyższego szczebla i 15 asystentów - poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej prezes tureckiej federacji, Ibrahim Haciosmanoglu.

- Wszystkie przypadki zostaną skierowane do komisji dyscyplinarnej. Sędziowie poniosą kary zgodnie z obowiązującymi przepisami - zapewnił Haciosmanoglu.

Jak relacjonuje Reuters, sędziowie obstawiali oszałamiającą liczbę zakładów. Jeden z nich zagrał 18 227 razy, a 42 rozjemców obstawiało ponad 1000 meczów piłkarskich. Dochodzenie w tej sprawie obejmuje pięć ostatnich sezonów.

Nie wskazano konkretnych spotkań, których rezultaty zostały przez nieuczciwych arbitrów wypaczone.

Winnym, którzy mają zostać wskazani z imienia i nazwiska, grożą kary zawieszenia od trzech miesięcy do roku. W drastycznych przypadkach możliwe będzie również orzeczenie dożywotniej dyskwalifikacji.

W Turcji, na szczeblu centralnym, gra w piłkę kilkunastu polskich piłkarzy. Są wśród nich aktualni i niedawni reprezentanci kraju. W kręgu zainteresowania Jana Urbana znajdowali się w ostatnim czasie Sebastian Szymański, Kacper Kozłowski i Mateusz Wieteska. Nad Bosforem karierę kontynuuje również Karol Linetty.

