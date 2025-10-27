Partner merytoryczny: Eleven Sports

Gigantyczna afera pod szyldem UEFA. To jest wstrząs. Na liście nazwiska Polaków

Łukasz Żurek

Turecka federacja piłkarska wszczęła szeroko zakrojone dochodzenie po tym, jak dokonano szokującego odkrycia. Aż 371 arbitrów z tamtejszych lig zawodowych posiada konta w serwisach bukmacherskich. Nie wiadomo, jak długo trwa niecny proceder, ale wydaje się, że właśnie dobiegł kresu. Należy oczekiwać, że w najbliższym czasie posypią się zawieszenia i dożywotnie dyskwalifikacje. Do krytycznej sytuacji doszło w kraju, w którym na szczeblu centralnym gra kilkunastu polskich piłkarzy, w tym czterech reprezentantów kraju.

Liczby są porażające. Z dotychczas pozyskanych informacji wynika, że zakłady bukmacherskie obstawiało 371 z 571 sędziów pobierających pensje w tureckich ligach zawodowych. Aż 152 z nich dorabiało w ten sposób regularnie.

- Zaczęliśmy od uporządkowania własnego podwórka. Wśród osób, u których stwierdzono konta bukmacherskie, było m.in. siedmiu sędziów najwyższego szczebla i 15 asystentów - poinformował na poniedziałkowej konferencji prasowej prezes tureckiej federacji, Ibrahim Haciosmanoglu.

Polacy wśród poszkodowanych? Jan Urban selekcjonerskie powołania wysyła również do Turcji

- Wszystkie przypadki zostaną skierowane do komisji dyscyplinarnej. Sędziowie poniosą kary zgodnie z obowiązującymi przepisami - zapewnił Haciosmanoglu.

Jak relacjonuje Reuters, sędziowie obstawiali oszałamiającą liczbę zakładów. Jeden z nich zagrał 18 227 razy, a 42 rozjemców obstawiało ponad 1000 meczów piłkarskich. Dochodzenie w tej sprawie obejmuje pięć ostatnich sezonów.

Nie wskazano konkretnych spotkań, których rezultaty zostały przez nieuczciwych arbitrów wypaczone.

