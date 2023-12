Gigant nad przepaścią. Dopiero grali w finale Ligi Mistrzów

Gdy zespół z Giuzeppe Meazza w poprzednim sezonie dochodził do finału Ligi Mistrzów była to swego rodzaju niespodzianka. Nikt bowiem przed startem rozgrywek nie stawiał Interu w gronie faworytów do zajęcia czołowego miejsce w tych prestiżowych rozgrywkach. Tak się jednak stało, a w finale lepszy był jedynie Manchester City.