Gianni Infantino nie składa broni. Znów chce majstrować przy mundialu

Podczas niedawnego Kongresu FIFA w katarskiej Dausze Gianni Infantino oznajmił, że rezygnuje z projektu rozgrywania MŚ co dwa lata. Dodał jednak mimochodem, że organizacja turnieju wymaga zmian.

Nikt nie zwrócił na te słowa większej uwagi. Jak się okazuje, niesłusznie. Kryje się za nimi nowy pomysł - podobnie jak poprzedni - o charakterze rewolucyjnym.

Nowy pomysł Infantino: Mundial co trzy lata

Jak donosi "The Sun", szef FIFA będzie dążył do takiej zmiany kalendarza rozgrywek, by światowy czempionat odbywał się raz na trzy lata.

Wedle wizji Infantino rok przed mundialem mają być organizowane Klubowe Mistrzostwa Świata, a w kolejnym roku - mistrzostwa Europy i Copa America.

Nie wiadomo na razie, z kim Szwajcar konsultował pomysł i na jak wielu popleczników może liczyć. Gdyby jego propozycja znalazła uznanie w oczach środowiska piłkarskiego, mielibyśmy do czynienia ze zmianą harmonogramu obowiązującego od 1930 roku - czyli czteroletniego cyklu rozgrywania finałów MŚ.

Odstępstwem od reguły był jedynie okres 1938-50. Z powodu wybuchu II wojny światowej nie organizowano mundialu w 1942 i 1946 roku.

