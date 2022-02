Gianluigi Buffon to prawdziwa piłkarska legenda i jeden z najlepszych bramkarzy wszech czasów. Największe sukcesy odnosił z reprezentacją Włoch i turyńskim Juventusem, gdzie przez lata był niezaprzeczalnym numerem jeden. Przed rokiem postanowił jednak wrócić do AC Parma, czyli klubu, w którym 27 lat temu zadebiutował w Serie A.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. S.S. Lazio - SSC Napoli. Skrót meczu. WIDEO (Eleven Sports) Eleven Sports

Czytaj także: Kolejne kraje bojkotują mecz z Rosją

Reklama

Wydawało się, że to będzie jego ostatni sezon w karierze i w swoim ukochanym klubie zawiesi rękawice na kołku. Buffon raz jeszcze udowodnił jednak, że jego miłość do futbolu jest niemal tak wielka, jak klasa na boisku i poza nim. Doświadczony golkiper przedłużył umowę z Parmą do 2026 roku, co oznacza, że jeśli ją wypełni, będzie grał do 46. roku życia!

- Mogę dawać z siebie wszystko. Wciąż i wciąż - powiedział Buffon cytowany przez klubowe media.