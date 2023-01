Gerard Pique wierzy w Lewandowskiego i spółkę. "To jest ten moment!"

Gerard Pique zakończył niedawno karierę piłkarską w FC Barcelonie , ale wciąż śledzi to, co dzieje się z jego byłym klubem. Będzie oczywiście kibicował "Blaugranie" w niedzielnym starciu z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii.

Gerard Pique przed finałem Superpucharu Hiszpanii: Myślę, że Barcelona wygra

- Myślę, że tego wieczoru wygramy. To dobry moment, by znów podnieść w górę trofeum i ponownie zdobyć jakiś tytuł - stwierdził Pique w rozmowie z Gerardem Romero, co zacytował kataloński dziennik "Sport".