Minęły już ponad 2 miesiące od opublikowania przez Shakirę piosenki, w której wraz z argentyńskim producentem Bizzrapem, zaatakowała Pique. Pojawiło się w niej słynne porównanie aktualnej partnerki ( Clary Chía ) ex-piłkarza do gwiazdy pop: "wymieniłeś Ferrari na Twingo, wymieniłeś Rolexa na Casio".

Po udostępnieniu na YouTube utworu "BZRP Music Session 53" zawrzało w sieci. Kolumbijska gwiazda krytykowała Pique, określając go "najgorszą wersją samego siebie". Były obrońca FC Barcelony nie odniósł się oficjalnie do piosenki. Jedynie z niej żartował. W ostatnim wywiadzie dla RAC1 w końcu bezpośrednio skomentował zachowanie Shakiry.

Pique komentuje rozstanie z Shakirą

Pique trochę na przekór byłej partnerce nie odnosił się do rozstania w mediach. Pierwszy wywiad pojawił się kilka dni temu. Pique w rozmowie z Jordim Basté skrytykował postawę Shakiry , sugerując, że jej działania wpłynęły negatywnie na dzieci:

Kontynuując, stwierdził, że ograniczy się tylko do tych słów. Medialne rozstanie z Shakirą skwitował tym, że najważniejsze jest dobro ich dzieci .

Shakira nie zwalnia tempa. Wykonała piosenkę o rozstaniu w The Jimmy Fallon Show

Pomimo upływających miesięcy, ogień zawodu, który płonie w sercu Shakiry, nie wygasa . Kilka dni temu w popularnym The Jimmy Fallon Show, kolumbijska gwiazda zaśpiewała piosenkę "BZRP Music Session 53" , występując na scenie z producentem Bizzrapem, ponownie odnosząc się do rozstania z Pique.

Odcinek zdobył już na YouTubie 12 mln wyświetleń. Co więcej, utwór "Session 53" ustanowił już cztery rekordy Guinessa. Zalicza się do nich m.in. to, że jest najczęściej odtwarzaną latynoską piosenką na YouTube. Utwór zdobył również 100 mln wyświetleń w najkrótszym czasie od udostępnienia, w historii latynoskich piosenek na YouTube.