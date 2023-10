Gdzie przepadł były piłkarz Cracovii? Kibice mają sensacyjną teorię

Jewhen Konopljanka to wielokrotny reprezentant Ukrainy (87 gier/21 goli) . Dwukrotnie wybierany był w swojej ojczyźnie Piłkarzem Roku (2010, 2012). Jako zawodnik Sevilla FC wygrał Ligę Europy przed siedmioma laty.

Co się dzieje z Jewhenem Konopljanką? Wersja oficjalna - kontuzja

Konopljanka parafował umowę w lipcu i... do tej pory rozegrał w sumie 19 minut . Kwadrans w eliminacjach Ligi Konferencji i cztery minuty w lidze krajowej. Skąd tak mizerny przebieg?

- Oficjalnie jest kontuzjowany, klub niewiele informuje o jego sytuacji. Od dołączenia do zespołu rzeczywiście zagrał ledwie kilkanaście minut i nie zrobił na nikim większego wrażenia. Kibice Cluj porównują go do byłego napastnika Realu Madryt i reprezentacji Brazylii, Julio Baptisty. Przybył, otrzymał dużą pensję, a następnie przeszedł na emeryturę - mówi rumuński dziennikarz Emanuel Rosu, cytowany przez serwis sport.ua.