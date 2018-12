Pewne jest jedno – zaplanowany w przyszłym roku Puchar Narodów Afryki nie zostanie zorganizowany w Kamerunie. Jednak konfederacja afrykańska poddała też w wątpliwość kolejne turnieje w latach 2021 i 2023 – na boiskach Wybrzeża Kości Słoniowej i Gwinei.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Xavier Barret o historii Złotej Piłki France Football. Wideo INTERIA.TV

Do takiego wyznaczenia organizatorów doszło jeszcze w roku 2014. Teraz jednak wszystko się zmienia. Na ostatnim posiedzeniu w ghańskiej Akrze, władze afrykańskiego futbolu (CAF) doszły do wniosku, że Kamerun nie jest przygotowany, prace idą nadzwyczaj wolno, więc musi dojść do zmiany gospodarza imprezy. Jako faworyta na razie wymienia się Maroko, ale walkę zapowiada też Republika Południowej Afryki.

Reklama

Problem w tym, że w oficjalnym komunikacie po ostatnim spotkaniu nie ma wzmianki na temat innych decyzji, które - jak ujawnił szef CAF Ahmad Ahmad - również zostały podjęte.

Wynika z nich, że wbrew wcześniejszym ustaleniom ani Wybrzeże Kości Słoniowej, ani Gwinea nie zorganizują mistrzostw kontynentu za trzy i pięć lat. Dlaczego? - Podjęliśmy decyzję, aby wszystko przesunąć, dlatego, że Wybrzeże też nie będzie gotowe - stwierdził nieoczekiwanie Ahmad Ahmad w telewizji Afrique Média TV. W praktyce oznacza to, że Kamerun miałby przyjąć najlepsze drużyny afrykańskie w roku 2021, natomiast WKS dwa lata później. Co z Gwineą? O tym prezydent konfederacji nie wspomniał.

Takiego rozwoju zdarzeń i takiej zmiany nikt jednak rzekomo nie uzgadniał z władzami piłkarskimi z Wybrzeża Kości Słoniowej. Szykuje się więc potyczka dyplomatyczna.

RP



Zdjęcie Gdzie odbędzie się najbliższy Puchar Narodów Afryki? / AFP