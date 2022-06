Gattuso ze szczerym wyznaniem. O chorobie i niechęci do kobiet w futbolu

Gennaro Gattuso ma wkrótce rozpocząć pracę w roli trenera Valencii. Były reprezentant Włoch opowiedział przy tej okazji na łamach "Corriere della Sera" o swoim nastawieniu przed nowym wyzwaniem.

Gattuso zmaga się z chorobą autoimmunologiczną

Gattuso jest zdania, że obecni piłkarze różnią się znacząco od tych z jego generacji. "W dzisiejszych czasach trener musi dotrzeć do duszy zawodników, nie tylko do ich głów" - uważa.

Gattuso opowiedział też szczerze o chorobie autoimmunologicznej, na którą cierpi. Chodzi o miastenię oczną, która to dolegliwość charakteryzuje się nadmierną męczliwością mięśni wskutek zaburzeń przewodnictwa nerwowo-mięśniowego.

"Nigdy niczego w tym temacie nie ukrywałem. Jak wielu ludzi, cierpię na chorobą autoimmunologiczną zwaną miastenią oczną. Trwa to już od pewnego czasu, ale dolegliwość ta jest u mnie absolutnie pod kontrolą. Nie stanowi to żadnego ograniczenia w mojej pracy trenerskiej - zapewnia Włoch w rozmowie z "Corriere della Sera".

Gattuso zmienił zdanie w sprawie kobiet w futbolu?

Gattuso podpadł mediom i kibicom kilka lat temu, gdy skomentował w bardzo kontrowersyjny sposób fakt, że Barbara Berlusconi, córka Silvio Berlusconiego miała zastąpić w zarządzaniu Milanem Adriano Gallianiego. "Nie postrzegam dobrze kobiet w futbolu" - oświadczył wówczas Gattuso, co wypominają mu do dziś włoskie i hiszpańskie media.

Teraz Gattuso dystansuje się od tej wypowiedzi i sugeruje, że mówił to w emocjach, sfrustrowany perspektywą odejścia Gallianiego.

"Na wszystkich polach kobiety robią to samo, co mężczyźni, czasem nawet lepiej. Udowadniają to w polityce, w firmach, we wszystkich sektorach działalności. Im więcej odpowiedzialności będą miały kobiety, tym lepiej. Chciałbym jednak dodać coś, co pozwoli może trochę wyjaśnić, w jakim nastroju byłem, gdy wypowiedziałem tamte słowa. Uważam, że Galliani to najwspanialsza osoba, jaką poznałem w świecie futbolu. Kiedy dowiedziałem się, że kończy się jego era w Milanie, bardzo to przeżyłem - podkreśla Gattuso.

