Wydawało się, że Hansi Flick jest murowanym kandydatem do zdobycia nagrody dla najlepszego trenera 2020 roku. Tymczasem na gali FIFA The Best ten tytuł niespodziewanie przypadł Juergenowi Kloppowi.

Bayern Monachium był bezsprzecznie najlepszą drużyną 2020 roku, dlatego też wszyscy przypuszczali, że tytuł dla najlepszego trenera przypadnie Hansiemu Flickowi. Niemiecki szkoleniowiec w listopadzie 2019 roku awaryjnie przejął zespół po Niko Kovaczu i uczynił z niego prawdziwą maszynę do wygrywania.

Bawarczycy pod jego wodzą w 2020 roku wygrali wszystkie możliwe trofea - Ligę Mistrzów, Bundesligę, Puchar Niemiec, Superpuchar Europy i Superpuchar Niemiec. Niemal do końca września Bayern nie przegrał ani jednego meczu, a ligowa porażka z Hoffenheim jest jedynym przegranym meczem ekipy z Monachium w 2020 roku.



W pozostałych meczach zespół Flicka odniósł 41 zwycięstw i pięć remisów. To bilans bliski ideału, zważywszy na tak napięty kalendarz i problemy związane z koronawirusem.

Wydawało się, że nagroda dla najlepszego trenera na pewno wpadnie w ręce Flicka. Zwłaszcza, że gala FIFA The Best rozpoczęła się od docenienia Manuela Neuera, który został wybrany najlepszym bramkarzem 2020 roku.

Niespodziewanie tytuł najlepszego trenera roku przypadł Juergenowi Kloppowi. 53-letni Niemiec zdobył z Liverpoolem tytuł mistrza Anglii, ale w Lidze Mistrzów odpadł już w 1/8 finału w dwumeczu z Atletico Madryt.

Jego bilans w 2020 roku to 28 wygranych, osiem remisów, 10 porażek.

Taki werdykt spotkał się z natychmiastową reakcją kibiców na całym świecie. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele wpisów, w których fani wyrażają zdumienie, takim a nie innym przyznaniem nagrody. Na rezultat plebiscytu zareagował także Bayern Monachium. "Hansi, dla nas jesteś numerem 1" - napisał klub z Monachium.





