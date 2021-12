Slonina, lub jak mogliby wymawiać polscy kibice Słonina, coraz lepiej radzi sobie na boiskach Major League Soccer. W dowód uznania dla jego występów w ekipie z Wietrznego Miasta selekcjoner Gregg Berhalter powołał go do głównej kadry narodowej. "Jankesi" rozegrają w grudniu towarzyskie spotkanie z Bośnią i Hercegowiną.

Gabriel Slonina. Kolejny stracony polski talent?

Alexander Borto i Gabriel Słonina powołani do kadry USA



- Gabriel Słonina to największy talent od długiego czasu. W młodzieżowych reprezentacjach USA wymiata - mówiła Katarzyna Przepiórka, redaktor naczelna "Amerykańskiej Piłki", dla Interii. Sam bramkarz do powołania odniósł się, dając wyraz dużym emocjom. "Jestem niesamowicie wdzięczny. Teraz zaczyna się praca" - napisał w mediach społecznościowych.

