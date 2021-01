​Futsalowa LM. Rekord przegrał i odpadł

Piłkarze Rekordu Bielsko-Biała przegrali u siebie z rumuńskim CS United Galati 3:6 (2:2) w meczu 1/16 finału Ligi Mistrzów w futsalu i odpadli z rywalizacji.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Bielecki o zdobyciu K2 zimą: Pewna era podboju gór najwyższych się kończy Polsat News

Bramki: 0:1 Daniel Araujo (6), 1:1 Artur Popławski (10), 1:2 Daniel Araujo (12), 2:2 Artur Popławski (20), 2:3 Daniel Araujo (32), 2:4 Daniel Araujo (35), 2:5 Florin Ignat (36), 3:5 Łukasz Biel (38), 3:6 Daniel Araujo (40).



To było trzecie w historii starcie bielszczan z rywalem z Rumunii w tych rozgrywkach - w 2018 zremisowali z Informatica Timisoara 1:1, a rok temu przegrali FK Csikszereda 1:2.



Mistrzowie Polski w pierwszej rundzie obecnych eliminacji pokonali we własnej hali walijski zespół Swansea University 6:0. Z kolei Rumuni, także w roli gospodarzy, wygrali z izraelskim Dolphins Ashod 1:0.



Piłkarze mistrza Polski deklarowali, że goście są w ich zasięgu, wskazując też na atut własnej hali, jednak to ekipa z Rumunii wywalczyła awans do 1/8 finału i w czwartek pozna kolejnego przeciwnika. "Katem" bielszczan okazał się Daniel Araujo, który strzelił pięć goli.



Z powodu pandemii COVID-19 UEFA zrezygnowała w tym roku z turniejów eliminacyjnych na rzecz pojedynczych meczów w parach. W pierwszej rundzie brało udział 46 zespołów, w drugiej dołączyło do rywalizacji dziewięć rozstawionych ekip, w tym broniąca trofeum Barcelona.



W lutym mają zostać rozegrane spotkania 1/8 finału, a turniej finałowy z udziałem ośmiu zespołów zaplanowany jest na przełom kwietnia i maja.



Rozgrywki polskiej ekstraklasy zostały z powodów epidemiologicznych przerwane w marcu po 18. kolejce i na tym etapie później ostatecznie zakończone. Mistrzem Polski po raz czwarty z rzędu i piąty w historii został Rekord Bielsko-Biała.



Zespół trenera Andrzeja Szłapy jest liderem tabeli ekstraklasy w obecnym sezonie z bilansem 16-1.



Goście też przewodzą swojej lidze, mają w dorobku 10 zwycięstw, remis i porażkę.



W poprzednim sezonie bielszczanie odpadli z LM w turnieju tzw. rundy głównej, rozgrywanym w Pradze. Rok wcześniej Rekord dotarł do rundy elitarnej, by w turnieju w Barcelonie zająć ostatnią, czwartą pozycję.

Reklama



Autor: Piotr Girczys