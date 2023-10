Frankowski wrócił do wielkiej formy. Francuzi zachwyceni. Co za słowa!

Przemysław Frankowski , jak na razie we Francji spisywał się naprawdę bardzo dobrze. Polak poza jakimiś małymi spadkami formy nie miał w Ligue 1 większych problemów. Trzeba jednak przyznać, że start obecnego sezonu daleki był od tego, do czego kibiców RC Lens zdążył przyzwyczaić. Dodatkowo przed wrześniowym zgrupowaniem reprezentacji Polski Frankowski złapał kontuzję .

Być może Polak potrzebował właśnie chwili oddechu, bo po tym urazie, który nie pozwolił mu pojechać na kadrę, wrócił do swojej wysokiej formy. Frankowski znów jest niepodważalnym elementem drużyny prowadzonej przez Francka Haise'a. Różnicą jest tylko to, gdzie wystawia go francuski szkoleniowiec w kolejnych spotkaniach ligowych, a także w Lidze Mistrzów.