Frankowski w znakomitej formie. Francuzi zachwycają się Polakiem

To ten zespół zdecydował się zapłacić za Polaka nieco ponad dwa miliony euro, co na dziś wydaje się kwotą maksymalnie promocyjną. Nasz zawodnik we Francji odnalazł się bowiem znakomicie, a może wręcz wybitnie. Przychodził do klubu jako skrzydłowy, a obecnie gra na pozycji wahadłowego albo nawet prawego obrońcy. Dzięki temu też jego rola w reprezentacji Polski znacząco wzrosła. W tym sezonie również prezentuje naprawdę wysoką formę i w wielu spotkaniach imponuje.