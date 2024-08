Franek Smuda, czyli trener, który nie lubił wciskać kitu

Przypominam tę scenę, bo chyba dotyczy to wszystkich, którzy poznali lepiej trenera Smudę: na wspomnienie o nim jako pierwsza na myśl przychodzi jakaś anegdota, która natychmiast przywołuje uśmiech. Pewnie zdarzyło mi się go skrytykować w którymś z felietonów, ale z perspektywy czasu wniosek jest jeden: był to trener jedyny w swoim rodzaju, którego trudno skopiować i nie dało się go nie lubić. No i skuteczny, zwłaszcza w piłce klubowej. Nie był to typ filozofa i teoretyka.

Trafiał do piłkarzy prostym przekazem - nie boimy się nikogo, z każdym podejmujemy rywalizację. W każdym miejscu, w którym pracował chciał tego samego - by jego drużyna grała do przodu, ofensywnie, intensywnie. Bo celem nadrzędnym było to, by pokonać przeciwnika. Nie przez jaką dogłębną analizę i dopasowanie do niej odpowiedniej taktyki, ale starając się dyktować własne warunki. Trafiał do piłkarzy, bo był szczery, nie lubił wciskać kitu. Nie wszędzie się to sprawdzało, nie wszędzie miał warunki i piłkarzy, którzy czytali ten przekaz, by być tak skutecznym, jak tego chciał, ale odbił wyraźną pieczęć na polskiej piłce: awans z Widzewem do Ligi Mistrzów niewątpliwie był największym sukcesem, ale w galerii zasłużonych zostanie i w Wiśle Kraków i Lechu Poznań. We wszystkich tych klubach osiągał rzeczy ponadprzeciętne: sięgał po tytuły (mistrzostwo, Superpuchar lub Puchar Polski) i w każdym z nich zaliczył efektowną przygodę w europejskich pucharach. To pod jego okiem w Poznaniu rozkwitała kariera Roberta Lewandowskiego.