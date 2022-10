Francuzi znów skrzywdzili Lewandowskiego?! Pogwałcili własne reguły

Złota Piłka nowej ery - bez Messiego i Cristiana Ronaldo

Ballon d’Or 2022 to także plebiscyt nowej ery. Ery, w której Lionel Messi i Cristiano Ronaldo przestają odciskać decydujące piętno na świat piłki. Portugalczyk był dopiero 20., a Messiego zabrakło nawet na liście 30 piłkarzy nominowanych do zdobycia trofeum za sezon 2021/2022.

To dowód na totalny brak konsekwencji Francuzów, którzy rok temu tak pokierowali plebiscytem, że Messi dostał Złotą Piłkę na wyrost, a teraz, gdy wcale nie gra gorzej, a jeśli już, to minimalnie, wcale go nie uwzględnili.

Ronaldo - Messi - na ogół obaj, a zawsze któryś z nich znajdował się w czołowej trójce Złotej Piłki od 2007 r. aż do ubiegłego roku. Wspólnie zdobyli je 12-krotnie. Giganci wszech czasów.

Karim Benzema jak wino. Najlepszy sezon w karierze, w wieku 34 lat

Karim Benzema pokazał, że nigdy nie jest za późno na Ballon d’Or. W grudniu skończy 35 lat. Podobnie jak Robert Lewandowski, twierdzi, że mijające lata, to tylko numery, które tak naprawdę nic nie znaczą. Dopóki masz zdrowie, pasję i radość z piłki, możesz na boisku królować jak młody bóg.

Benzema w Realu długo pozostawał w cieniu Cristiano Ronaldo, pracował na jego dorobek strzelecki. M.in. dlatego w żadnym sezonie do tego ostatniego nie przekroczył liczby 30 zdobytych bramek. W rozgrywkach 2021/2022 popisał się 44 trafieniami, a jego strzelecki dorobek z Champions League był szczególnie imponujący - 15 bramek w 12 meczach - chapeau bas.

Robert Lewandowski zasłużył na drugie miejsce

W związku z tym, że Bayern odpadł z Villarreal już w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, "Lewy" tym razem nie miał szans na Ballon d’Or, ale drugie miejsce w plebiscycie jak najbardziej mu się należało. Wszak strzelał jak natchniony! W minionych rozgrywkach zdobył 50 bramek w 46 meczach Bayernu, do których dorzucił siedem trafień w reprezentacji Polski. Tymczasem "France Football" wymyśla dla niego nagrody pocieszenia. Rok temu był to tytuł Napastnika Roku, a tym razem otrzymał nagrodę im. Gerda Muellera za największą liczbę zdobytych bramek.

Jury gazety uznało, że wyżej niż Lewandowskiego należy umiejscowić Sadio Mane i Kevina De Bruyne, który byli liderami mocnych zespołów - Liverpoolu i Manchesteru City, ale żaden z nich Ligi Mistrzów nie wygrał. Mane w finale musiał uznać wyższość Realu. Równie dobrze wyżej od nich można było ocenić Viniciusa Jr., który zdobył bramkę w finale LM.

Robert się nie obraża i pokazał klasę piękną przemową po angielsku, a także przywiązanie do źródeł, kierując kilka zdań w języku ojczystym do polskich kibiców. Dwa dni po bolesnej dla niego i Barcelony porażce z Realem potrafił podziękować kolegom z Bayernu i podkreślić talent, a także ciężką pracę jego nowych kolegów z Barcy. RL9 na gali zaprezentował się na najwyższym poziomie, podobnie jak jego żona Anna.

Zdjęcie Anna i Robert Lewandowscy zadali szyku gali Złotej Piłki 2022 / AFP

Niezrozumiały wybór drużyny sezonu

Natomiast zupełnie niezrozumiały był wybór drużyny sezonu. Nie został nią Real, tylko Manchester City za zdobycie mistrzostwa Anglii z osiągnięciem bariery 99 zdobytych bramek. Choć liczba bramek imponuje, najsilniejszą ligą świata jest Liga Mistrzów, a w niej bezkonkurencyjni byli "Królewscy" i to im należał się tytuł najlepszej drużyny.

Wielkie plusy gali "Złotej Piłki"

Całe szczęście, gala miała też sporo plusów. Dowiodła, że w wielkiej piłce, gdzie rządzą jeszcze większe pieniądze, cały czas jest miejsce na ludzkie serce. Jakimś cudem wielkości dojrzałego arbuza mieści się w stosunkowo drobnej postaci Sadio Mane, który za prywatne pieniądze prowadzi walkę z biedą i ubóstwem w rodzinnym Senegalu.

Już w nie metaforycznej, ale prawdziwej walce w wojnie o przetrwanie swego kraju, swego narodu pomaga Andrij Szewczenko. Zdobywca Złotej Piłki z 2004 r. od początku angażuje się i wspiera jak może prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego. Został pierwszym ambasadorem fundacji UNITED24, która zbiera środki na obronę i odbudowę kraju niszczonego przez rosyjskich najeźdźców. "Szewa", wykorzystując swą sławę, wzmacnia głos Zełenskiego. Jak bardzo, mogliśmy się przekonać podczas gali w Theatre du Chatelet.

- Wspierajcie Ukrainę! - ten apel Szewczenki spotkał się z najgłośniejszym aplauzem.

Karim Benzema ze Złotą Piłką! Wiemy, jak głosował Polak!

Na pewno przed kolejną edycją organizatorzy Ballon d’Or muszą się postarać o większą szczelność informacji. Poniedziałkowa gala była jak pójście na mecz, którego wynik już znamy. Z góry było wiadomo, że wygra Benzema.

Zdjęcie Karim Benzema ze Złotą Piłką za rok 2022, razem ze swą mamą Maliką i ojcem Hafidem / AFP

Kolejność w plebiscycie "Złotej Piłki" za sezon 2021/2022

1. Karim Benzema (FRA, 34 lata; Real Madryt)

2. Sadio Mané (SEN, 30; Liverpool/Bayern)

3. Kevin De Bruyne (BEL, 31; Manchester City)

4. Robert Lewandowski (POL, 33; Bayern/FC Barcelona)

5. Mohamed Salah (EGY, 30; Liverpool)

6. Kylian Mbappé (FRA, 23; PSG)

7. Thibaut Courtois (BEL, 30; Real Madryt)

8. Vinicius Jr (BRA, 22; Real Madryt)

9. Luka Modrić (CRO, 36; Real Madryt)

10. Erling Haaland (NOR, 22; Borussia Dortmund/Manchester City)

11. Heung-min Son (KOR, 30; Tottenham)

12. Riyad Mahrez (ALG, 31; Manchester City)

13. Sébastien Haller (WKS, 28; Ajax Amsterdam / Borussia Dortmund)

14. Rafael Leao (POR, 23; AC Milan)

14. Fabinho (BRA, 28; Liverpool)

16. Virgil van Dijk (HOL, 31; Liverpool)

17. Casemiro (BRA, 30; Real Madryt/Manchester United)

17. Dusan Vlahović (SER, 22; Fiorentina/Juventus Turyn)

17. Luis Diaz (KOL, 25; Porto/Liverpool)

20. Cristiano Ronaldo (POR, 37; Juventus/Manchester United)

21. Harry Kane (ANG, 29; Tottenham)

22. Bernardo Silva (POR, 28; Manchester City)

22. Trent Alexander-Arnold (ANG, 23; Liverpool)

22. Phil Foden (ANG, 22; Manchester City)

25. Darwin Nunez (URU, 23; Benfica/Liverpool)

25. Christopher Nkunku (FRA, 24; RB Lipsk)

25. Joao Cancelo (POR, 28; Manchester City)

25. Antonio Rüdiger (ALL, 29; Chelsea/Real Madryt)

25. Mike Maignan (FRA, 27; AC Milan)

25. Joshua Kimmich (GER, 27; Bayern)