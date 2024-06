Francuzi wycenili Marcina Bułkę, promocja. Giganci już atakują

Z Chelsea Bułka przeniósł się do jeszcze większego gwiazdozbioru, a więc Paris Saint-Germain . Tam jego pozycja była nieco mocniejsza, bo udało mu się zadebiutować w oficjalnym meczu, ale też śmiało można stwierdzić, że kariery w stolicy miłości nie zrobił. Z Paryża został wypożyczony przed sezonem 2021/2022 do OGC Nice . Tam nasz bramkarz miał odgrywać rolę zmiennika i tak też faktycznie było, ale wyśmienicie spisywał się w meczach pucharu Francji , co później przyniosło efekt.

Bułka wyceniony! Promocyjna cena

Wyśmienita dyspozycja Bułki nie mogła oczywiście ujść uwadze wielu gigantów europejskiej piłki. W kontekście Polaka wymieniało się już Real Madryt czy Manchester City , a po zakończeniu sezonu do tego grona zespołów zainteresowanych dołączyły AC Milan oraz Newcastle United . Pytaniem pozostawało to, ile pieniędzy za swoją gwiazdę będzie chciała uzyskać Nicea. Według portalu "Meczyki.pl" ta kwota jest wręcz zaskakująco niska, biorąc pod uwagę, że kontrakt Bułki wygasa dopiero w czerwcu 2026 roku.

Zdaniem Tomasza Włodarczyka jest to bowiem ledwie 25 milionów euro, co biorąc pod uwagę wiek - 24 lata oraz jakość, którą już teraz gwarantuje Bułka, jest naprawdę sporą promocją. Nasz golkiper tylko w minionym sezonie we francuskiej Ligue 1 zagrał w 34 spotkaniach i aż 17 razy zachował czyste konto. Jego skuteczność interwencji w tych rozgrywkach zatrzymała się na 77 procentach, co jest wynikiem naprawdę bardzo dobrym, a trzeba pamiętać także o kilku wybronionych rzutach karnych, czy nagrodzie dla zawodnika miesiąca w całej lidze.