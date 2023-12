Francuzi w szoku. Dramat rodziny piłkarza PSG, padły groźby śmierci

Alexandre Letellier jest bramkarzem w klubie Paris Saint-Germain. Na razie jednak musi cierpliwie czekać na swoją szansę, bowiem nie należy do wyjściowego składu. Na domiar złego zawodnik musi skupić się na swoim zdrowiu, bowiem kontynuuje rehabilitację po kontuzji mięśniowej. O sportowca dba jego żona, która jakiś czas temu zdecydowała się na dość osobiste wyznanie i zdradziła, jak naprawdę wygląda ich życie. Sporo się u nich zmieniło.

Nie śpimy już razem. Pozwalam mu spać samotnie. Zależy mi na tym, żeby się wyspał, bo śpię z córką, którą karmię piersią. Obudziłaby się ona i zaraz on. A jeśli źle śpisz, ryzykujesz kontuzją. Odpoczynek i regeneracja są w takim samym stopniu częścią dnia, jak higiena i dieta. Lubimy spędzać razem wieczory, ale potem następuje "dobranoc, do jutra" i cieszymy się, gdy widzimy się ponownie rano ~ wyznała.

Oprócz problemów w klubie zawodnik na głowie miał ostatnio jeszcze inne kłopoty. Zagraniczna prasa doniosła, że on i jego bliscy padli ofiarami włamania. Wydarzenie mrożące krew w żyłach szczegółowo opisali żurnaliści z "Le Parisien". Z ich relacji wynika, że około drugiej w nocy grupa zakapturzonych i uzbrojonych mężczyzn chciała wejść do domu piłkarza.

Letellier mieszka z żoną i dwójką dzieci w posiadłości w Yvelines niedaleko Paryża. Para na całe szczęście zabezpieczyła swój dom w czujniki ruchu i została obudzona przez alarmy w środku nocy. Jednak hałas nie wystraszył rabusiów. Następnie grożono nożem i pistoletem całej rodzinie bramkarza PSG. Pochwycono żonę zawodnika i uderzono ją pięścią w twarz. Kobieta trzymała wtedy jedno ze swoich pociech. Padły w jej stronę również groźby śmierci.

Na całe szczęście szybko na miejsce przybyły odpowiednie służby i aresztowały trzech z czterech przestępców: 21-latka i dwóch 16-latków. Zostali oni umieszczeni w areszcie policyjnym przez wersalską policję sądową. Wciąż trwają poszukiwania ostatniego z bandytów.

Przekazano, że na miejscu zdarzenia u włamywaczy znaleziono różne, drogocenne przedmioty, które próbowali skraść z domu piłkarza.

