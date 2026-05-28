Francuzi ogłosili ws. Złotej Piłki. Ewa Pajor już to wie. Może odliczać

L'Equipe" należy do tej samej grupy medialnej co wręczające Złotą Piłkę "France Football", nie może więc dziwić, że razem podają informacje co do planowanej na jesień gali za sezon 2025/26. Opinia publiczna dowiedziała się w czwartek, jaki jest termin i miejsce najbliższej uroczystości.

Zaszły dwie ważne zmiany względem poprzedniego roku - gala odbędzie się w październiku zamiast wrześniu, poprzedni termin był jednorazowy z powodu kalendarza. Kibice i zawodnicy mogą już zaznaczać na czerwono poniedziałek 26 października.

Gala Złotej Piłki jednorazowo poza stolicą Francji. Zobaczymy ją na Wyspach Brytyjskich

Co ciekawe, ceremonia odbędzie się nie w Paryżu, lecz w Londynie. Będzie to oddanie hołdu Stanleyowi Matthewsowi, który 70 lat temu wygrał pierwszą edycję plebiscytu, grał wtedy w Blackpool FC.

Jest to wybór tymczasowy i okolicznościowy, chociaż międzynarodowy zasięg tego prestiżowego trofeum sugeruje, że wydarzenie mogłoby się odbyć gdzie indziej w nadchodzących latach

Przypomniano, że w latach 2010-2015 gala odbywała się w szwajcarskim Zurychu, jednak wtedy Złota Piłka była połączona z FIFA.

Godziny na razie nie podano. Najpewniej jednak będzie to 21:00 naszego czasu. Jeśli jednak organizatorzy będą chcieli podtrzymać tę porę w czasie lokalnym, to u nas będzie to 22:00. Jak wiadomo, Londyn to już inna strefa czasowa.

Rozwiń

To ważne wieści dla Ewy Pajor, która według wielu - w tym felietonisty "Mundo Deportivo" Xaviera Boscha - jest obok Alexii Putellas główną kandydatką do zdobycia trofeum. Czas pokaże, czy i Robert Lewandowski pojawi się na gali. Musiałby się zapewne znaleźć w trzydziestce nominowanych, ta zostanie ogłoszona najprawdopodobniej we wrześniu.

Ousmane Dembele FRANCK FIFE AFP

Ewa Pajor z drugim mistrzowskim tytułem w Hiszpanii DENNIS AGYEMAN AFP

Alexia Putellas AFP





Crystal Palace FC - Rayo Vallecano. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport