Francuzi ogłosili ws. Złotej Piłki. Ewa Pajor już to wie. Może odliczać

Tomasz Chabiniak

Ewa Pajor i Alexia Putellas zdaniem wielu są głównymi kandydatkami do zdobycia żeńskiej Złotej Piłki. W czwartek "L'Equipe" podało ważną informację co do jesiennej gali wręczenia nagród. Polska napastniczka może już odliczać. Co ciekawe, uroczystość nie odbędzie się w Paryżu.

Ewa Pajor odbiera Złotą Piłkę od Luisa Figo podczas gali, 22.09.2025; oboje przy przezroczystej mównicy.
Ewa Pajor i Luis Figo na gali Złotej Piłki, 22.09.2025 r.FRANCK FIFEAFP

L'Equipe" należy do tej samej grupy medialnej co wręczające Złotą Piłkę "France Football", nie może więc dziwić, że razem podają informacje co do planowanej na jesień gali za sezon 2025/26. Opinia publiczna dowiedziała się w czwartek, jaki jest termin i miejsce najbliższej uroczystości.

Zaszły dwie ważne zmiany względem poprzedniego roku - gala odbędzie się w październiku zamiast wrześniu, poprzedni termin był jednorazowy z powodu kalendarza. Kibice i zawodnicy mogą już zaznaczać na czerwono poniedziałek 26 października.

Gala Złotej Piłki jednorazowo poza stolicą Francji. Zobaczymy ją na Wyspach Brytyjskich

Co ciekawe, ceremonia odbędzie się nie w Paryżu, lecz w Londynie. Będzie to oddanie hołdu Stanleyowi Matthewsowi, który 70 lat temu wygrał pierwszą edycję plebiscytu, grał wtedy w Blackpool FC.

Est to wybór tymczasowy i okolicznościowy, chociaż międzynarodowy zasięg tego prestiżowego trofeum sugeruje, że wydarzenie mogłoby się odbyć gdzie indziej w nadchodzących latach
czytamy

Przypomniano, że w latach 2010-2015 gala odbywała się w szwajcarskim Zurychu, jednak wtedy Złota Piłka była połączona z FIFA.

Godziny na razie nie podano. Najpewniej jednak będzie to 21:00 naszego czasu. Jeśli jednak organizatorzy będą chcieli podtrzymać tę porę w czasie lokalnym, to u nas będzie to 22:00. Jak wiadomo, Londyn to już inna strefa czasowa.

To ważne wieści dla Ewy Pajor, która według wielu - w tym felietonisty "Mundo Deportivo" Xaviera Boscha - jest obok Alexii Putellas główną kandydatką do zdobycia trofeum. Czas pokaże, czy i Robert Lewandowski pojawi się na gali. Musiałby się zapewne znaleźć w trzydziestce nominowanych, ta zostanie ogłoszona najprawdopodobniej we wrześniu.

