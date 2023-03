24-letni Houssem Aouar urodził się w Lyonie, od urodzenia pozostając we Francji. Jego cała piłkarska kariera związana jest z krajem nad Sekwaną, podobnie jak dotąd ścieżka reprezentacyjna. Pomocnik w 2014 roku zadebiutował w drużynie narodowej do lat 17. Następnie w kadrze młodzieżowej do lat 21, w której zaliczył 15 występów w trykocie z kogutem i strzelił 4 gole.