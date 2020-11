Francja pokonała Szwecję 4-2 w meczu 6. kolejki dywizji A Ligi Narodów. Dzięki temu "Trójkolorowi" wygrali grupę. Z kolei Szwedzi zajęli ostatnie miejsce i spadają do niższej dywizji.

6. kolejka Liga Narodów UEFA

2020-11-17 20:45 | Stadion: Stade de France | Arbiter: Aliaksei Kulbakov Francja Szwecja 4 2 DO PRZERWY 2-1 O. Giroud 16',59' B. Pavard 36' K. Coman 90' V. Claesson 4' R. Quaison 88'

Szwecja świetnie zaczęła mecz. Już w piątej minucie objęła prowadzenie, za sprawą Viktora Claessona.



Francja jednak szybko się obudziła i ruszyła do ataku. W 12. minucie bramkarz zdołał jeszcze obronić strzał głową Oliviera Girouda. Cztery minuty później był jednak bez szans i piłkarz Chelsea doprowadził do wyrównania.



Mistrzowie świata jeszcze zdołali zdobyć kolejną bramkę. W 36. minucie po fantastycznej indywidualnej akcji Marcusa Thurama, piłka trafiła do Benjamina Pavarda, który w swoim stylu, strzałem z pierwszej piłki na "długi" słupek pokonał bramkarza.

W 59. minucie swojego drugiego gola strzelił Giroud. Kylian Mbappe dośrodkował, a napastnik Chelsea popisał się pięknym szczupakiem i trafił do siatki.

Wydawało się, że Francuzi pewnie dowiozą zwycięstwo do końca meczu. Szwedzi się jednak nie poddawali i w 88. minucie zdobyli bramkę kontaktową. Jej autorem był Robin Quaison.



Francuzi i tak wygrali. W ostatniej akcji meczu szwedzki bramkarz znalazł się w polu karnym rywali. Gospodarze to wykorzystali. Przejęli piłkę, a do pustej bramki trafił Kingsley Coman.



Francuzi zwyciężyli nie tylko mecz, ale też swoją grupę. Tym samym wystąpią w turnieju finałowym. Z kolei Szwecja z trzema punktami zajęła ostatnie miejsce i spada do dywizji B.

MP

Liga Narodów: sprawdź sytuację w grupach

4 2 Francja Szwecja Lloris Pavard Varane Kimpembe Hernández Pi Pogba Sissoko Rabiot Thuram Griezmann Giroud 2 Olsen Lustig Lindelöf Danielsson Bengtsson Claesson Olsson Forsberg Larsson Berg Kulusevski SKŁADY Francja Szwecja Hugo Lloris Robin Olsen 36′ 36′ Benjamin Pavard 66′ 66′ Carl Mikael Lustig 46′ 46′ Raphael Varane 66′ 66′ Victor Lindeloef Presnel Kimpembe Marcus Danielsson 46′ 46′ Lucas Hernández Pi Pierre Bengtsson Paul Pogba 4′ 4′ 66′ 66′ Viktor Claesson Moussa Sissoko 28′ 28′ Kristoffer Olsson 78′ 78′ Adrien Rabiot Emil Forsberg 58′ 58′ Marcus Thuram 90′ 90′ 87′ 87′ Sebastian Larsson Antoine Griezmann 86′ 86′ Marcus Berg 16′, 59′ 16′, 59′ 84′ 84′ Olivier Giroud Dejan Kulusevski REZERWOWI Mike Maignan Karl-Johan Anton Johnsson Steve Mandanda Kristoffer Nordfeldt Ruben Aguilar 66′ 66′ Filip Viktor Helander 46′ 46′ Lucas Digne 66′ 66′ Emil Krafth Léo Dubois Martin Olsson Clément Nicolas Laurent Lenglet 87′ 87′ Jens-Lys Michel Cajuste 46′ 46′ Kurt Happy Zouma Ken Sema 78′ 78′ Steven N'Zonzi Mattias Svanberg 84′ 84′ 90′ 90′ Kingsley Coman Gustav Svensson Anthony Martial 86′ 86′ Alexander Isak 58′ 58′ Kylian Mbappé Carl Henrik Jordan Larsson 66′ 66′ 88′ 88′ Robin Quaison

STATYSTYKI Francja Szwecja 4 2 Posiadanie piłki 52% 48% Strzały 17 7 Strzały na bramkę 12 4 Rzuty rożne 4 2 Faule 13 11

