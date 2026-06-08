Francja poprawia nastrój przed mundialem. Mbappe w cieniu, popis gwiazdy

Do startu mundialu 2026 pozostało już niewiele czasu. Selekcjonerzy mogą wykonywać ostatnie szlify, testować ostatnie pomysły. Bez wątpienia w roli bardzo mocnego kandydata, a może nawet głównego faworyta, do tytułu rozpatrywana jest Francja. Nie może być inaczej, gdy patrzymy na ostatnią historię występów "Trójkolorowych".

W 2018 roku Francuzi zdobyli tytuł, którego bronili cztery lata później. Ostatecznie w Katarze przegrali w finale imprezy z Argentyną. Wiadomo już, że to, co wydarzy się w USA, Kanadzie i Meksyku będzie zakończeniem współpracy z drużyną narodową dla Didiera Deschampsa.

Mbappe nieskuteczny. Błyszczeli inni

Wszystko wskazuje na to, że zastąpi go Zinedine Zidane. Ostatnim testem dla Deschampsa przed mundialem było spotkanie towarzyskie z Irlandią Północną. Francuzi oprócz sprawdzenia dyspozycji chcieli także poprawić sobie nastroje, bo poprzedni sparing z Wybrzeżem Kości Słoniowej przegrali 1:2.

Deschamps postawił na bardzo ofensywne ustawienie, wystawiając aż czterech atakujących z Kylianem Mbappe na czele. Od początku widać było, że Francuzi chcą zmazać plamę z ostatniego meczu. Gospodarze pokazywali dobrą energię i chęć strzelenia gola otwierającego wynik spotkania.

To wszystko działało odpowiednio, brakowało jednak skuteczności w ostatnim kontakcie. W tym kontekście w pierwszym kwadransie "wyróżniał się" Mbappe, który zmarnował dwie naprawdę dogodne sytuacje. Po jednej z nich goście mieli swoją sytuację do kontry, ale zakończyli ją strzałem niecelnym.

Piłka zatrzepotała w siatce w 21. minucie. Bardzo groźny strzał z dystansu oddał Tchouameni. Piłka odbiła się od słupka i spadła pod nogi Doue. Skrzydłowy PSG dograł do środka pola karnego, a tam sytuację ze spokojem wykończył Mbappe. Sędzia podniósł jednak chorągiewkę, sygnalizując spalonego.

20 minut później wątpliwości już nie było. Znakomitą piłkę za plecy obrony dostał Doue. 21-latek dograł do środka do Dembele. Zdobywca Złotej Piłki kopnął w kierunku bramki. Futbolówka odbiła się od jednego z obrońców i spadła pod nogi niepilnowanego Olise. Skrzydłowy Bayernu otworzył wynik meczu.

Goście odpowiedzieli w drugiej minucie doliczonego czasu gry. Mike Maignan musiał wyjmować piłkę z siatki, ale sędzia odgwizdał wcześniej faul na Theo Hernandezie i bez wątpienia była to decyzja słuszna. Do przerwy Francuzi prowadzili więc 1:0, ale nie ich gra nie przekonywała.

Przed startem drugiej połowy Deschamps dokonał dwóch korekt, ale dotyczyły one defensywy. Selekcjoner nie zmieniał żadnej ze swoich gwiazd w ataku. Druga połowa rozpoczęła się od "atomowego" uderzenia Olise. Francuz zebrał piłkę przed polem karnym i dosłownie huknął jak z armaty w kierunku bramki. Gospodarze wyszli na prowadzenie 2:0.

Chwilę później wyborną sytuację miał Mbappe, ale koszmarnie przestrzelił nad poprzeczką. W 63. minucie goście zbliżyli się do swoich przeciwników na jednego gola. Pojedynek na skrzydle przegrał Dayot Upamecano, futbolówka została zagrana wzdłuż pola karnego a tam z bliska wpakował piłkę do siatki Kelly.

W 73. minucie Francja powinna prowadzić już 3:1. Fenomenalnym podaniem prostopadłym w pole karne popisał się Olise. Skrzydłowy Bayernu dograł do Mbappe, ale ten kolejny raz tego wieczoru fatalnie przestrzelił. Co nie udało się Mbappe, zrobił dosłownie w następnej akcji Olise.

Łączony z transferem do Realu Madryt zawodnik właściwie zaprezentował swój "popisowy numer". 24-latek zszedł z piłką do środka, ustawił ją na lewej nodze i z około 20. metrów kopnął idealnie w okienko bramki, kompletując hat-tricka. To był ostatni akcent na tablicy wyników. Francja wygrał 3:1 i z lepszymi nastrojami może lecieć za ocean.

Statystyki meczu Francja 3 - 1 Irlandia Północna Posiadanie piłki 68% 32% Strzały 25 4 Strzały celne 5 2 Strzały niecelne 13 2 Strzały zablokowane 7 0 Ataki 148 67

Kylian Mbappe Anne-Christine POUJOULAT AFP





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