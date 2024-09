Francja odbiła się od dna. Mbappe obserwował wszystko z boku

Reprezentacja Francji nie przeżywa najlepszego czasu. "Trójkolorowi" do mistrzostw Europy w Niemczech podchodzili w roli faworytów imprezy, a ostatecznie zakończyli udział na półfinale, co pewnie wstydliwe nie jest, ale styl gry, jaki prezentowali podopieczni Didera Deschampsa sprawiał, że kibice bardzo mocno narzekali na swoich ulubieńców i czuć było spore niezadowolenie nawet mimo niezłego wyniku. Pojawiały się nawet nieśmiałe prośby o zmianę na stanowisku selekcjonera.

Do niczego takiego jednak nie doszło, a Deschamps dostał pełne zaufanie do związku i nikt nie podważał jego pozycji przed rozgrywkami Ligi Narodów UEFA. Z kadrą po Euro pożegnał się Olivier Giroud, a w międzyczasie klubowe barwy zmienił Kylian Mbappe, który przeniósł się do Realu Madryt. W pierwszym spotkaniu tych rozgrywek Francuzi mierzyli się z Włochami i nie będą wspominać tego popołudnia zbyt dobrze, choć rozpoczęło się znakomicie. Ostatecznie jednak mecz zakończył się wynikiem 3:1 dla gości z Półwyspu Apenińskiego.