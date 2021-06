Sensacyjny wiadomość dotycząca byłego selekcjonera reprezentacji Polski! W czwartek Wieczysta Kraków ogłosiła, że jej nowym szkoleniowcem zostanie Franciszek Smuda.



Zastąpi on na stanowisku zwolnionego w środę Przemysława Cecherza, ale dopiero od początku przyszłego sezonu.



Franciszek Smuda trenerem Wieczystej

"Nowym trenerem Wieczystej Kraków od 1 lipca 2021 roku zostanie Franciszek Smuda. Do końca bieżącego sezonu drużynę w lidze i w finale Pucharu Polski poprowadzi dotychczasowy asystent trenera Cecherza - Rafał Jędrszczyk" - poinformowała Wieczysta.



Wieczysta jest klubem, o którym jest głośno od dawna. Choć zespół jest beniaminkiem klasy okręgowej, to w swoich szeregach ma takich piłkarzy jak Radosław Majewski, czy Sławomir Peszko. Od nowego sezonu dołączy do nich także Łukasz Burliga.

Reklama

W tym sezonie krakowski zespół wygrał wszystkie 22 spotkania i pewnie zmierza w kierunku IV ligi. Do rundy wiosennej drużyna przygotowywała się w... Dubaju.



Smuda w latach 2009-2012 był selekcjonerem reprezentacji Polski. Pracował w największych polskich klubach - z Widzewem Łódź grał w Lidze Mistrzów, prowadził także m.in. Wisłę Kraków, Lecha Poznań, Legię Warszawa, pracował też w Niemczech, Turcji oraz na Cyprze.

Zdjęcie Franciszek Smuda / Fot. Radosław Jóźwiak / Newspix



WG