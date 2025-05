"France Football" ogłasza ws. Złotej Piłki. Spore zaskoczenie, jest zmiana

Robert Lewandowski w 2020 i 2021 roku otrzymał nagrodę The Best od FIFA, przyznawaną najlepszemu piłkarzowi świata, ale nigdy nie sięgnął po Złotą Piłkę. Niektórzy kibice do dziś nie mogą wybaczyć "France Football" anulowanie plebiscytu pięć lat temu, bo Polak byłby faworytem do zwycięstwa. Od kampanii 2021/2022 trofeum jest przyznawane nie za rok kalendarzowy, a za sezon. W trwającym zapewne najbardziej wyróżniali się Ousmane Dembele, Raphinha i Mohamed Salah, środowisko Barcelony dużo też mówi o Lamine'ie Yamalu.

