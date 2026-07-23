Fortuna za powrót Guardioli. Podali kwotę. W tle ważna obietnica

Błyskawiczny powrót Pepa Guardioli na ławkę trenerską byłby jednym z ważniejszych tegorocznych wydarzeń w piłkarskim środowisku. Hiszpan dopiero niedawno opuścił Manchester City i wydawało się, że prędko nie przejmie kolejnej drużyny. Tymczasem szalenie zmotywowani do pozyskania go są działacze włoskiej federacji. Dziennikarze informują o zakulisowych rozmowach. Optymizm gaśnie jednak wraz z każdym kolejnym dniem.

Tym razem do akcji wkroczyli żurnaliści "La Gazetta Dello Sport". Donoszą oni o kosmicznych wręcz żądaniach finansowych 55-latka. Były już opiekun Manchesteru City chciałby zarabiać na Półwyspie Apenińskim około dwudziestu milionów euro rocznie. Propozycja złożona mu przez przedstawicieli związku zawierała dwukrotnie mniejszą kwotę. "Maldini i Leonardo, wrócili do Włoch z niewielkim optymizmem" - czytamy na łamach "gazzetta.it". To właśnie ta dwójka otrzymała misję specjalną.

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Nikogo nie zdziwi też fakt, że Pep Guardiola rzucił tak sporą kwotą ze względu na obietnicę daną rodzinie. Po obfitującej w mnóstwo sukcesów karierze trenerskiej postanowił poświęcić on bliskim znacznie więcej czasu. "Martwi go wymagane zaangażowanie. Guardiola nie jest typem, który robi rzeczy na pół gwizdka. Jego życie i kariera pokazują, że ma tendencję do dawania z siebie wszystkiego, konsekwentnie osiągając świetne wyniki" - opisuje Elisabetta Esposito.

Działacze mają w razie co na liście życzeń kilka innych znanych nazwisk. Mowa o Antonio Conte, Andrei Pirlo oraz Roberto Mancinim. Federacja nie ma zamiaru oszczędzać pieniędzy, ponieważ ma dosyć wielu lat niepowodzeń. Włosi dramat przeżywają zwłaszcza jeśli chodzi o mistrzostw świata. Po raz ostatni na mundialu ekipa z Półwyspu Apenińskiego wystąpiła w 2014 roku w Brazylii. Dla takiego giganta to stanowczo zbyt długa przerwa.

Pep Guardiola PAUL ELLIS AFP

Josep Gaurdiola z trofeum za wygranie Ligi Mistrzów z City AFP

Pep Guardiola IMAGO/Andrew Yates East News





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