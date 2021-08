Fortuna I Liga. Arka Gdynia - Widzew Łódź. Dariusz Marzec: Będziemy chcieli, żeby ta passa się odwróciła

Widzew Łódź przyjeżdża do Gdyni niepokonany, łodzianie w trzech dotychczasowych kolejkach zdobyli komplet punktów. - Myślę, że mamy sposób na zatrzymanie Widzewa. Będziemy jednak mądrzejsi po meczu - powiedział Dariusz Marzec. 23 maja - spotkaniem z czterokrotnym mistrzem Polski - rozpoczęła się seria Arki bez wygranej na własnym terenie. - Będziemy chcieli, żeby ta passa się odwróciła. Widzew analizuje nas, a my analizujemy ich grę. Każdy dzień przynosi nam coś nowego - dodał.

Kompletny Widzew

Drużyna z centralnej części Polski wygrała m.in. z Zagłębiem Sosnowiec oraz Chrobrym Głogów, czyli z zespołami, które odebrały punkty gdynianom. - Proszę zobaczyć nasz mecz z Chrobrym i spotkanie Widzewa z nimi, a następnie odpowiedzieć sobie na pytanie. Widzew wygrał, ale Chrobry nie był słabszym przeciwnikiem. W mojej ocenie zawiesił wysoko poprzeczkę i powinien nawet wygrać. My w tej chwili oceniamy siłę według punktów, bo na samym końcu nikogo nie będzie interesowało to, czy Arka grała ładnie czy brzydko, tylko ile ma punktów. Tak samo jest z Widzewem - stwierdził trener żółto-niebieskich.

Arka w trzech wcześniejszych meczach uzbierała zaledwie cztery "oczka". Jaki pomysł na poprawę stylu gry ma szkoleniowiec? - Pamiętajmy, że jesteśmy teraz na początku drogi, dochodzą do nas kolejne ogniwa - Karol Czubak i Olaf Kobacki. Lepiej wyglądają też zawodnicy leczący wcześniej kontuzje oraz ci, którzy narzekali na mniejsze urazy. W związku z tym, na pewno gra będzie w każdym meczu wyglądała inaczej. Mamy silny zespół, ale jeszcze czekamy na pewne ogniwa - zaznaczył.

Kontuzjowani powoli wracają

Ważną rolę w drużynie z pewnością odegra wciąż kontuzjowany Sebastian Milewski. 23-latek może zrobić sporo dobrego wspólnie z Czubakiem i Kobackim. - Mileś się rehabilituje, też da jakość. Karol i Olaf są z nami zbyt krótko. W tym tygodniu uczestniczyli w dwóch pełnych jednostkach treningowych, więc poznają taktykę. Im potrzeba zrozumienia, uczą się jak mają zachować się np. przy stałych fragmentach gry. To dopiero będzie przynosiło pewne efekty. Pojawią się zmiany, gdyż w poprzednim meczu nie mogliśmy skorzystać z niektórych zawodników - wyjaśnił Marzec.

Milewski ma być jedynym piłkarzem, który nie będzie do dyspozycji trenera. - Sytuacja kadrowa jest dobra. Praktycznie wszyscy zawodnicy - poza Milewskim - będą do dyspozycji - zapewnił szkoleniowiec. Do Gdyni w innych barwach zawita Juliusz Letniowski. Pochodzący z Gdańska ofensywny pomocnik w poprzednim sezonie dla Arki strzelił 12 bramek w 29 występach. - Koledzy dobrze go przywitają, bo był częścią zespołu. Znamy jego wartość, ale musimy skupić się na sobie i na tym, co chcemy grać - podsumował szkoleniowiec.

Starcie Arki z Widzewem rozpocznie się o godz. 20:30. Transmisja w Polsacie Sport.