Fortuna 1. Liga. Arka Gdynia - Korona Kielce 0-0

To był test dla dobrze spisującej się w ostatnich dniach Arki Gdynia. Podopieczni Dariusza Marca po ostatnich zwycięstwach przybliżyli się do czołowych miejsc w tabeli Fortuna 1. Ligi (czwarta lokata). Trener na przedmeczowej konferencji prasowej słusznie zauważył, że rywale nie byli z najwyższej półki. Zmieniło się to, gdy nad morze przyjechał wicelider tabeli - Korona Kielce.

Nudna pierwsza połowa

Gospodarze przeważali w posiadniu piłki, jednak nie przeniosło to się na konkretne sytuacje. Częściej bramce żółto-niebieskich zagrażali zresztą goście. Najwięcej kłopotów Daniel Kajzer miał w 33. minucie przy obronie strzału głową Jacka Podgórskiego. Pozostałe uderzenia kielczan zostały zablokowane, bądź skierowane niecelnie. W zasadzie jeszcze gorzej można podsumować wyczyny gdynian (nie oddali żadnego celnego strzału).

Pierwsza część gry była dla prawdziwych koneserów, niewiele działo się w niej ciekawego. Kibice siedzący na gdyńskim stadionie podczas piętnastominutowej przerwy mogli pocieszać się tylko tym, że po zmianie stron nie mogą obejrzeć gorszego widowiska. Trenerzy w 46. minucie dokonali jednej zmiany, by tylko gra uległa poprawie. Ofensywniej nastawiona na drugą połowę wyszła Korona.

Gąsior na cenzurowanym

Jedynym piłkarzem, który w pierwszej połowie obejrzał żółtą kartkę, był Marcel Gąsior (po zmianie stron dołączyli do niego Milewski i Błanik). Dość wcześnie - mając na swoim koncie upomnienie od sędziego - środkowy pomocnik kielczan dopuścił się taktycznego faulu. Miał jednak duże szczęście, że arbiter nie wyrzucił go z boiska za drugi żółty kartonik. Do ostatniego gwizdka musiał się pilnować, bo cierpliwość sędziego mogła szybko się skończyć.

Mecz w końcu się ożywił

Po godzinie gry goście włączyli drugi bieg! Kajzer uratował Arkę po strzale głową Marcina Szpakowskiego. Miejscowi potrzebowali chwili, żeby się ocknąć. Jak już to się stało, to w końcu zrobiło się groźnie w polu karnym złocisto-krwistych. Na wysokości zadania stanął jednak Forenc. Po chwili Łukasz Szczech użył gwizdka, gdyż strzelający Maciej Rosołek znajdował się na pozycji spalonej. Mimo to, na słowa uznania zasłużył golkiper przyjezdnych.

Tempo meczu w końcówce się uspokoiło i nie padła żadna bramka. Bezbramkowy remis z większym zadowoleniem przyjmują goście, ze względu na wyższą pozycję w tabeli. Arka w przypadku zwycięstwa mogła zbliżyć się do Korony na odległość dwóch punktów. Ostatecznie nadal gdynianie tracą do drużyny z Kielc aż pięć "oczek".

Arka Gdynia - Korona Kielce 0-0

Arka Gdynia: Daniel Kajzer - Arkadiusz Kasperkiewicz, Michał Marcjanik, Martin Dobrotka - Olaf Kobacki, Sebastian Milewski, Christian Aleman (89' Mateusz Żebrowski), Hubert Adamczyk, Luis Valcarce (46' Mateusz Stępień) - Maciej Rosołek (81' Marcus Vinicius), Karol Czubak (62' Artur Siemaszko).

Korona Kielce: Konrad Forenc - Adrian Danek, Mario Zebić, Michał Koj, Łukasz Sierpina - Jacek Podgórski, Felipe Oliveira (46' Zvonimir Petrović), Marcin Szpakowski, Marcel Gąsior, Dawid Błanik - Jakub Łukowski.

Sędzia: Łukasz Szczech (Kobyłka).

Żółte kartki: Milewski (Arka) - Gąsior, Błanik (Korona).